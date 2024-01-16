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Месси стал лучшим футболистом года по версии ФИФА

Месси стал лучшим футболистом года по версии ФИФА Фото: Twitter.com/FIFAWorldCup
Лионеля Месси короновали, а он даже не приехал за наградой. Аргентинский нападающий "Интер Майами" получил приз лучшему игроку 2023 года по версии ФИФА, сообщает Zakon.kz

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Месси получил данную награду в четвёртый раз в своей карьере, ранее он был удостоен этой награды в 2022, 2019 и 2009 году.

Месси в составе "ПСЖ" в прошлом году стал чемпионом Франции, вместе с "Интер Майами" выиграл Leagues Cup. В октябре 36-летний аргентинец стал 8-кратным обладателем награды "Золотой мяч".

Сообщается, что Лионеля Месси не было на вручении награды. За него трофей вручили ведущему - Тьерри Анри.

Также некоторые СМИ пишут, что Месси и Холанн набрали одинаковое количество голосов — по 48. В таком случае, согласно регламенту, все решает количество голосов капитанов сборных, а их у Лео больше.


На награду также претендовали французский нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе и норвежский форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. Они стали финалистами данной номинации.

Отметим, что Айтана Бонмати ("Барселона", сборная Испании) получила приз лучшей футболистке года по версии ФИФА. В 2023 году Айтана Бонмати выиграла Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, а также Ла Лигу в составе "Барселоны", а также женский Чемпионат Мира по футболу в составе сборной Испании. Бонмати также выиграла "Золотой мяч" - 2023 среди женщин. 

Ранее сообщалось, что лучшим тренером года признали Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити". В прошлом сезоне он с клубом выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Англии, а в декабре - клубный чемпионат мира.

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