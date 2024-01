Месси стал лучшим футболистом года по версии ФИФА

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!

Месси получил данную награду в четвёртый раз в своей карьере, ранее он был удостоен этой награды в 2022, 2019 и 2009 году.

Месси в составе "ПСЖ" в прошлом году стал чемпионом Франции, вместе с "Интер Майами" выиграл Leagues Cup. В октябре 36-летний аргентинец стал 8-кратным обладателем награды "Золотой мяч".

Сообщается, что Лионеля Месси не было на вручении награды. За него трофей вручили ведущему - Тьерри Анри.

Также некоторые СМИ пишут, что Месси и Холанн набрали одинаковое количество голосов — по 48. В таком случае, согласно регламенту, все решает количество голосов капитанов сборных, а их у Лео больше.

На награду также претендовали французский нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе и норвежский форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. Они стали финалистами данной номинации.

Отметим, что Айтана Бонмати ("Барселона", сборная Испании) получила приз лучшей футболистке года по версии ФИФА. В 2023 году Айтана Бонмати выиграла Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, а также Ла Лигу в составе "Барселоны", а также женский Чемпионат Мира по футболу в составе сборной Испании. Бонмати также выиграла "Золотой мяч" - 2023 среди женщин.

Aitana Bonmatí is #TheBest FIFA Women's Player 2023! 🤩



Click here for more information. ➡️ https://t.co/lNztX2e3pn pic.twitter.com/UVr0zUBvEW