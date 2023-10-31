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Роналду-младший оформил дубль и спародировал отца

Футбол Сын Голы Фото: Instagram/cristiano
Новичок юношеской команды "Аль-Насра" Криштиану Роналду-младший начал забивать свои первые мячи на арабской земле. 13-летний футболист забил два гола в ворота соперничающей дружины и отпраздновал радость в стиле своего знаменитого отца, сообщает Zakon.kz.

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Роналду-младший проводил второй матч за свой коллектив, который играл против команды "Аль-Фатех". Юный португалец стал одним из героев данного поединка, где его дружина выиграла со счетом 4:1. Сын Роналду здесь забил два мяча, один из которых – с пенальти.


Каждый гол молодой футболист и его несколько напарников отмечали фирменным стилем Роналду-старшего.

Сын Криштиану начал выступать за юношей "Аль-Насра" две недели назад, ему разрешили надевать майки сразу двух команд: U-13 и U-15. 

Карьера Роналду-младшего началась еще несколько лет назад в Испании, когда его отец играл за мадридский "Реал". Затем мальчик перебрался в академию туринского "Ювентуса", а оттуда перевелся  в английский "Манчестер Юнайтед", следуя по стопам своего отца. 

После того, как Криштиану Роналду начал выступать за саудовский "Аль-Наср" с января 2023 года, было принято решение, что и сын наденет футболку этого клуба. 

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