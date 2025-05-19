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Спорт

Роналду-младший забил первые голы за Португалию и спародировал отца

Футбол Дубль Португалия , фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 13:09 Фото: Instagram/cristiano
18 мая сын знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду забил впервые за юношескую сборную Португалии (U-15). 14-летний игрок оформил дубль в финале против команды Хорватии, а затем крикнул известный клич отца – Siiii, сообщает Zakon.kz.

Роналду младший, который выступает в молодежном составе саудовского "Аль-Насра", недавно был впервые вызван в сборную Португалии (U-15). После ряда игр 14-летний футболист все-таки забил первые свои голы в форме португальской дружины.

Отличился седьмой номер в финале международного турнира имени Влатко Марковича, когда его команда переиграла Хорватию со счетом 3:2.

Сначала сын Роналду отличился на 13-й минуте поединка, когда открыл счет. А перед уходом на перерыв он оформил дубль, забив головой.

Свои первые голевые успехи молодой футболист отпраздновал в фирменном стиле отца, с криком Siiii у углового флажка.

Сам же Роналду-старший на днях был назван самым высокооплачиваемым спортсменом 2025 года.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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