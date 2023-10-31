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Франция определилась с количеством зрителей на церемонии открытия Олимпиады-2024

Олимпиада-2024 Количество Зрителей Фото: twitter/Paris2024
Организаторы будущих ХХХII Летних Олимпийских игр рассчитывают, что церемонию открытия предстоящих соревнований в Париже через год смогут посетить 400 тыс. человек, сообщает Zakon.kz.

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По информации французского телеканала RMC Sport, 300 тыс. болельщиков смогут посмотреть церемонию открытия с верхних набережных реки Сены, а еще 100 тыс. с нижних набережных. Места на верхние набережные будут распределены Министерством внутренних дел Франции в начале 2024 года. Билеты на нижние набережные уже распроданы.

Олимпиада-2024 Количество Зрителей

Фото: twitter/Paris2024

Стоит отметить, что количество зрителей, которые хотели посетить открытие Летних игр в Париже сокращалось дважды, начиная с прошлого года. И каждый раз французские власти сокращали на 100 тыс. болельщиков.

Как отмечает источник, сокращение числа зрителей на церемонии поможет обеспечить большую безопасность в течение всего мероприятия.

Парад открытия летних Олимпийских Игр состоится 26 июля 2024 года на знаменитой реке Сена. Спортивные делегации проплывут на лодках от моста Аустерлиц до Йенского моста, в районе Эйфелевой башни.

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