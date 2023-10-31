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Алматинский стрелок Арина Алтухова завоевала квоту на Олимпиаду-2024

Стрельба Квота Париж-2024 Фото: Instagram/kazshooting
Член сборной Казахстана по пулевой стрельбе Арина Алтухова заработала олимпийскую квоту на участие в ХХХII Летних играх 2024 года в Париже, сообщает Zakon.kz.

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Данного показателя казахстанка достигла на чемпионате Азии. В упражнении "стрельба с 50 метров в трех позициях" Арина вошла в финал с результатом 590 очков. А в финальном зачете наша соотечественница заняла 5 место, тем самым завоевав олимпийскую квоту. В данном упражнении разыгрывалось две олимпийские квоты, вторую выиграла спортсменка из Индии.

Стрельба Квота Париж-2024

Фото: Instagram/kazshooting

Для сборной Казахстана по стрелковым видам спорта это уже вторая олимпийская лицензия. Ранее на чемпионате мира по пулевой стрельбе в Азербайджане еще один представитель Алматы Ислам Сатпаев завоевал первую лицензию.

Лицензионный чемпионат Азии по спортивной стрельбе, который проходит в городе Чангвон (Южная Корея), продлится до 2 ноября. В соревнованиях принимают участие более 800 стрелков из 30 стран азиатского контингента. Здесь будут разыграны 24 олимпийские лицензии, и сборная Казахстана представлена 80 сильнейшими спортсменами.

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