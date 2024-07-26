В Париже стартовала церемония открытия ОИ-2024

В Париже стартовала торжественная церемония открытия Олимпийских игр 2024, сообщает Zakon.kz.

Организаторы игр в Instagram опубликовали видео начала мероприятия.

Между тем, трансляция события началась с представления официальных лиц – главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха и президента Франции Эммануэля Макрона.

Отметим, что знамя сборной Казахстана на церемонии открытия Олимпиады-2024 будут нести боксер Асланбек Шымбергенов и легкоатлетка Ольга Сафронова. Их образы, созданные дизайнерами, обсуждают в социальной сети.