АТР в Париже: перфоманс Бублика и возвращение Алькараса

На "тысячнике" в столице Франции состоятся матчи второго круга. В борьбу вступают топовые игроки.

Александр Бублик (Казахстан) – Николас Ярри (Чили). 31 октября, 23:30 (время Астаны)

Сильнейший теннисист Казахстана Александр Бублик снова доказал, что лучше всего играет индор турниры. В первом круге он, не будучи явным фаворитом, всего за час обыграл более рейтингового американца Фрэнсиса Тиафо (6:3, 6:4).

Накануне казахстанец, который недавно хоть и выиграл титул в Антверпене, но стабильной игрой не отличается, потерял три строчки в рейтинге АТР и теперь располагается на 33 месте. Во втором круге ему будет противостоять двадцатая ракетка мира Николас Ярри.

Чилиец стартовал в Париже также с первого круга, но не без труда, пусть и двух сетах, обыграл австралийца Алексея Попырина (7:5, 7:6 (8:6). В целом соперник Бублика лучше играет на грунте и, хоть и заметно прогрессирует в последнее время на быстром покрытии, но в мастерстве точно уступает. При хорошей игре, как это было в стартовом матче, теннисистам, для которых закрытый хард не является профильным, сложно противостоять подачам казахстанца.

Но в пользу Ярри говорит эмоциональная стабильность. Все-таки Бублик, вопреки прогнозам, может преподнести сюрприз и проиграть менее опытному игроку и выиграть у более топового. Интриги матчу добавляет тот факт, что теннисисты никогда не играли друг против друга.

Эксперты Olimpbet не видят в этом матче явного фаворита – П1 – 1.84, П2 – 1.95. Коэффициент на то, что Бублик выйдет победителем в упорной трехсетовой борьбе, равен 4.

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Фото: Olimpbet

Роман Сафиуллин (Россия) – Карлос Алькарас (Испания). 1 ноября, 00:30

Алькарас, вторая ракетка мира, наконец, возвращается на корт. Талантливый 20-летний испанец не проводил матчи почти три недели, перед этим неудачно сыграв в китайской серии турниров, а после этого пропустив пару соревнований в Европе. Причиной стало воспаление ступни на левой стопе и проблемы с ягодичными мышцами.

Сафиуллин сейчас занимает 45 место в рейтинге АТР. В Париже он стартовал с первого круга, где повозился с французом Александром Мюллером, который не входит даже в топ-50 (7:6 (7:4), 6:3).

26-летний россиянин заканчивает сезон в очень хорошей форме и, возможно, сможет отобрать у топового испанца даже один сет, учитывая, что Алькарас, как правило, после перерыва тяжело вкатывается и позволяет соперникам набирать очки. Но не стоит забывать, что испанец все еще имеет шансы сместить Новака Джоковича и завершить сезон первой ракеткой мира, а значит, у Сафиуллина не так много шансов.

Аналитики Olimpbet отдают в этом матче однозначное предпочтение Алькарасу – П1 – 6.53, П2 – 1.11. Самый высокий коэффициент предлагается на сенсационную победу россиянина в двух сетах – 9.5.

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