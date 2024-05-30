Рыбакина – фаворит, Бублик – претендент на вылет

На Открытом чемпионате Франции проходят матчи второго круга, и у сильнейших теннисистов Казахстана совершенно разные перспективы.

Аранча Рус (Нидерланды) – Елена Рыбакина (Казахстан). 30 мая, 16:00 (время Астаны)

Сегодня Рыбакина проведет на "Ролан Гаррос" свой второй матч. В стартовой встрече Елена, как и ожидалось, легко расправилась с бельгийкой Грит Миннен (6:2, 6:3). Немного критики четвертая ракетка мира получила за вялый старт в этой встрече, но она быстро собралась и дожала менее рейтинговую соперницу в двух сетах. Некоторые ошибки теннисистки можно списать на адаптацию к глине. Хотя Рыбакина и является универсальным игроком, медленное покрытие вносит свои коррективы.

Во втором круге соперницей казахстанки станет 50-я ракетка мира Аранча Рус. Нидерландка Елене хорошо знакома. Они встречались на корте уже три раза, в том числе и на "Большом шлеме" в Париже.

Два года назад Рыбакина лишь в трех сетах смогла сломить эту неудобную противницу (6:1, 5:7, 6:2). Но все дело в том, что Рус – профессиональный грунтовик. И на этом покрытии ее не стоит недооценивать. В первом матче на "Ролан Гаррос" она сотворила мини-сенсацию, выбив из борьбы титулованную немку Анжелик Кербер (6:4, 6:3), которая находилась в хорошей форме.

С другой стороны, у представителей топ-10 Аранча в этом году не выигрывала. Нидерландка испытывает проблемы на своей подаче и тяжело достает мячи. Тогда как Елена, напротив, очень мощно подает, является одним из лидеров мирового тура по эйсам. Ее почти месячное отсутствие на корте, похоже, помогло полностью восстановиться, и теперь она так же доминирует в игре, как и до проблем со здоровьем.

Эксперты Olimpbet уверены, что Рыбакина легко оформит выход в третий круг – П1 – 9, П2 – 1.07. Учитывая существующую разницу в классе, вероятно, и эту победу казахстанка возьмет быстро – 0:2 – 1.29. Кстати, Елена считается третьей среди главных фавориток турнира. На ее победу в Открытом чемпионате Франции предлагается коэффициент 9.5.

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Фото: Olimpbet

Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Александр Бублик (Казахстан). 30 мая, 17:15

Первая мужская ракетка Казахстана также преодолел на "Ролан Гаррос" барьер первого круга, пусть и не так успешно. В сетке у мужчин розыгрыш проводится до побед в трех сетах, и Бублик переиграл хозяина корта Грегуара Баррера в трех партиях (6:4, 7:5, 6:3). Но, хоть соперник и был из второй сотни, казахстанец позволял ему огрызаться, теряя очки на своей подаче.

Во втором круге Александра ждет соперник посерьезнее, хотя тоже ниже рейтингом. Ян-Леннард Штруфф занимает в рейтинге АТР 41-е место, тогда как казахстанец – 17-е. В первом матче немец обыграл аргентинца Романа Андреса Бурручагу (6:3, 6:2, 6:1). При этом Штруфф не проиграл ни одного гейма на своей подаче. А до Парижа успел выиграть грунтовый турнир в Мюнхене.

Бублик в АТР является, пожалуй, самым большим противником грунта. Он объясняет это тем, что на данном покрытии нужно затрачивать больше физических сил. На глине казахстанец чаще проигрывает, чем выигрывает. Он однозначно близок к тому, чтобы снова вылететь с "Ролан Гаррос" во втором круге, дальше которого он на этом турнире "Большого шлема" ни разу не проходил.

Аналитики Olimpbet оценивают шансы Бублика на выход в третий круг весьма скромно – П1 – 1.31, П2 – 3.5. На то, что казахстанец выиграет ровно один сет, кэф равен 3.55.

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