Бублик стартует на "тысячнике" в Париже

Фрэнсис Тиафо (США) – Александр Бублик (Казахстан). 17:20 (время Астаны)

Сильнейший теннисист Казахстана к индору в Париже подошел в хорошей форме. Неделю назад он стал победителем в бельгийском Антверпене, выиграв третий титул АТР в своей карьере. Завоевать трофей во французской столице Бублику будет непросто, так как туда съехались все топовые игроки. Но лучше всего он играет, как правило, на закрытых хардовых кортах.





Год назад в Париже Александр уступил в первом круге. Сегодня он стартует матчем против Фрэнсис Тиафо, который будет защищать прошлогодний четвертьфинал.





Американец, как и его оппонент, в этом году выиграл два титула. Он понемногу улучшает свой рейтинг, по ходу сезона поднявшись на пять позиций, и теперь располагается на 14 месте. При этом свой лучший теннис Тиафо показывал в первой половине Тура, тогда как Бублик, 30 ракетка мира, наоборот, стал более стабилен к финалу.





Говоря об общей картине, американец в этой паре выглядит немного предпочтительнее. Он не только более мотивирован, так как нужно защищать очки, но и играет более стабильно, несмотря на спад в последние месяцы.





Что касается Бублика, тут все больше зависит от его настроя и настроения. На таком типе турниров соперникам сложно играть против его подачи, как и сломить его на приеме. Но все знают, что излишняя эмоциональность мешает Александру добиться больших высот.







