Первую победу на ЧМ по теннису одержали казахстанские юниоры

В испанской Кордове победой сборной Казахстана на командном чемпионате мира по теннису среди игроков до 16 лет Davis Cup Juniors Finals завершился очередной игровой день, сообщает Zakon.kz.

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Подопечные Сергея Квака встречались с командой Южной Кореи, которая днем ранее обыграла шестикратную победительницу юниорского "Кубка Дэвиса" сборную Испании. У нашей команды были особые счеты с Южной Кореей: именно ей казахстанцы проиграли в мае в Шымкенте в полуфинале отбора на чемпионат мира.

Первым на корт вышел Зангар Нурланулы (331 ITF Juniors ranking) против Ким Му Бина (285 ITF Juniors ranking). Почти трехчасовой зрелищный матч завершился в пользу Ким Му – 6:4, 4:6, 6:7 (3:7).

Во второй игре Амир Омарханов (99 ITF Juniors ranking) разгромил 68-ю

ракетку мира юниорского рейтинга Хван Дон Хёна с одинаковым счетом 6:2, 6:2.

В решающей парной встрече победа была за нашими. Дамир Жалгасбай и Амир Омарханов за 46 минут разобрались с Ким Му Бином/Чон Ён Су – 6:3, 6:2.

В группе D у каждой из команд теперь одинаковое количество очков. Испания сегодня обыграла Италию и уже завтра станет известно, какие две команды из этого квартета выйдут в четвертьфинал мирового первенства.

1 ноября сборная Казахстана сыграет против Испании.