Бублик вышел в третий круг парижского турнира

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик одержал победу над чилийским соперником и пробился в третий круг турнира во Франции, сообщает Zakon.kz.

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В ночь на 1 ноября лучший казахстанский теннисист Александр Бублик встретился на корте с Николасом Харри из Чили и одержал чистую победу над соперником.

Итоги игры составили 7:6 (7:3), 7:6 (7:3).

Александр Бублик на сегодня занимает 33-ю позицию в мировом рейтинге теннисистов.

Ранее в испанской Кордове победой сборной Казахстана на командном чемпионате мира по теннису среди игроков до 16 лет – Davis Cup Juniors Finals - завершился очередной игровой день.

