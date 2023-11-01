Бублик вышел в третий круг парижского турнира
Фото: ktf.kz
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик одержал победу над чилийским соперником и пробился в третий круг турнира во Франции, сообщает Zakon.kz.
Смотрите только на Olimpbet.kz. Дагестан VS Осетия! Самый громкий борцовский турнир сезона – PWL 6. Пятница, 3 ноября, прямой эфир с 23:00.
В ночь на 1 ноября лучший казахстанский теннисист Александр Бублик встретился на корте с Николасом Харри из Чили и одержал чистую победу над соперником.
Итоги игры составили 7:6 (7:3), 7:6 (7:3).
Александр Бублик на сегодня занимает 33-ю позицию в мировом рейтинге теннисистов.
Ранее в испанской Кордове победой сборной Казахстана на командном чемпионате
мира по теннису среди игроков до 16 лет – Davis Cup Juniors Finals -
завершился очередной игровой день.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript