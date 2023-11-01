Мане подарил "Аль-Насру" путевку в четвертьфинал Кубка короля

Сенегальский форвард клуба "Аль-Наср" Садио Мане стал героем домашнего матча 1/8 финала Кубка короля Саудовской Аравии, забив единственный и победный мяч на 107-й минуте игры против "Аль-Иттифака", сообщает Zakon.kz.

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Гол сенегальского футболиста в овертайме позволил "Аль-Насру" заработать место в четвертьфинале Кубка короля. Хозяева не пропустили гол в свои ворота, играя целый тайм вдесятером. В конце первого тайма с поля удалили одного из главных снайперов команды – бразильца Талиско. Вскоре удаление произошло и у гостей, на 89-й минуте красную карточку получил Али Хазази.





К арбитру этого кубкового поединка, чилийцу Пьеру Масу Гомесу, возникла масса претензий у обеих команд.

"Большое влияние на исход матча оказал арбитр. Мы проиграли не "Аль-Насру", а судье. В футболе я с 1997 года, но настолько плохих решений никогда не видел. Видел тысячи и тысячи матчей, провел сам тысячу матчей. В действиях сфолившего не было ничего опасного, не было злого умысла и агрессии, не возникло угрозы здоровью соперника, обычный тактический фол. Это не красная карточка. В любой стране это желтая, это факт. Игрок "Аль-Насра" провел матч до конца, без помощи врача и физиотерапевта", – заявил Стивен Джеррард, главный тренер "Аль-Иттифака".

Недовольство по отношению к рефери выразил и португалец Криштиану Роналду, главная звезда "Аль-Насра". Он даже попросил заменить судью в одном из игровых моментов.

Cristiano asks to change the referee.



The referee don't know the Offside rule.



pic.twitter.com/GkNUoqQBZA — CristianoXtra (@CristianoXtra_) October 31, 2023

Главный арбитр в начале первого тайма матча 1/8 финала Кубка короля Саудовской Аравии показал Роналду желтую карточку, а затем удалил его партнера по команде Талиску.

И все же, несмотря на все препятствия, команда португальца прошла в следующий раунд соревнований.

"Потрясающий дух у команды! Невероятная поддержка наших болельщиков помогла нам бороться до конца". Криштиану Роналду

Будущего соперника "Аль-Насра" по 1/4 финала Кубка короля определят в ближайшее время жеребьевкой.

Ранее Роналду оформил дубль за "Аль-Наср" и улучшил свой мировой рекорд.