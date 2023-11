Мане подарил "Аль-Насру" путевку в четвертьфинал Кубка короля

Смотрите только на Olimpbet.kz. Дагестан VS Осетия! Самый громкий борцовский турнир сезона – PWL 6. Пятница, 3 ноября, прямой эфир с 23:00.

Гол сенегальского футболиста в овертайме позволил "Аль-Насру" заработать место в четвертьфинале Кубка короля. Хозяева не пропустили гол в свои ворота, играя целый тайм вдесятером. В конце первого тайма с поля удалили одного из главных снайперов команды – бразильца Талиско. Вскоре удаление произошло и у гостей, на 89-й минуте красную карточку получил Али Хазази.

К арбитру этого кубкового поединка, чилийцу Пьеру Масу Гомесу, возникла масса претензий у обеих команд.

Недовольство по отношению к рефери выразил и португалец Криштиану Роналду, главная звезда "Аль-Насра". Он даже попросил заменить судью в одном из игровых моментов.

Cristiano asks to change the referee.



The referee don't know the Offside rule.



pic.twitter.com/GkNUoqQBZA