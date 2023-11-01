Еще один казахстанский стрелок добыл лицензию на Олимпиаду-2024
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Квоту на Олимпиаду алматинскому спортсмену обеспечили его результаты на азиатском первенстве по пулевой стрельбе, которое проходит в Чханвоне (Южная Корея). Малиновский занял пятое место в финале соревнований в стрельбе с пневматической винтовкой из трех позиций на 50 метров. В итоге Константин набрал 590 очков, что позволяет ему через год выступить на Олимпиаде-2024.
Фото: Instagram/olympickz
Это третья олимпийская лицензия, полученная казахстанскими стрелками. Ранее на этом же Чемпионате Азии-2023 в Чханвоне путевку в Париж заработала Арина Алтухова.
Первую квоту на участие в Олимпиаде для казахстанских стрелков завоевал в августе на чемпионате мира Ислам Сатпаев. Все три лицензии нашей стране принесли алматинские снайперы.
Азиатское первенство в Корее завершится 2 ноября. У представителей Казахстана еще есть шансы получить дополнительные олимпийские квоты.