Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанский стрелок сделал предложение своей возлюбленной на ОИ-2024

Казахстанский стрелок сделал предложение своей возлюбленной на ОИ-2024, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 22:34 Фото: kazsports.kz
Казахстанский стрелок Константин Малиновский в день своего рождения сделал предложение своей возлюбленной – спортсменке Арине Алтуховой, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Дирекция развития спорта РК, невеста спортсмена была сильно удивлена, но согласилась. 

Константин Малиновский завоевал лицензию на парижскую Олимпиаду в ноябре прошлого года на чемпионате Азии в Чханвоне, Южная Корея. За день до этого Арина Алтухова получила путевку, заняв третье место в стрельбе с 50 метров. 

"Лицензию я получил на чемпионате Азии в Южной Корее. Я тщательно готовился к этому соревнованию. Когда накануне моя девушка Арина получила лицензию, я подумал про себя: "Я тоже смогу. Не должен отставать от нее", — сказал он в интервью программе "Путь к олимпу", подготовленной пресс-службой Дирекции развития спорта.

Ранее стало известно, с кем будет биться Нурбек Оралбай за "золото" на Олимпиаде. Подробнее можно узнать здесь

Читайте также

Стало известно с кем будет биться Нурбек Оралбай за &quot;золото&quot; на Олимпиаде
Стало известно, с кем будет биться Нурбек Оралбай за "золото" на Олимпиаде
Футбол Игра Алматы
Алматы примет матч "Ордабасы" в Лиге конференций УЕФА
Бокс Полуфинал Париж-2024
Боксер Нурбек Оралбай пробился в финал Олимпиады-2024
Диана Абдуллаева
Париж-2024 Казахстан 2024 год Олимпийские игры Спортсмены
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Купленную в Алматы халву проверили в лаборатории
Купленную в Алматы халву проверили в лаборатории
Олимпийские игры
На Олимпиаде прошел самый неравнозначный поединок
Владимир Пресняков и Наталья Подольская уехали из России
Владимир Пресняков и Наталья Подольская уехали из России
Канделаки ответила на вопрос
Тина Канделаки ответила на "некорректный" вопрос о своем прошлом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: