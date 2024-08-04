Казахстанский стрелок сделал предложение своей возлюбленной на ОИ-2024

Казахстанский стрелок Константин Малиновский в день своего рождения сделал предложение своей возлюбленной – спортсменке Арине Алтуховой, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Дирекция развития спорта РК, невеста спортсмена была сильно удивлена, но согласилась.

Константин Малиновский завоевал лицензию на парижскую Олимпиаду в ноябре прошлого года на чемпионате Азии в Чханвоне, Южная Корея. За день до этого Арина Алтухова получила путевку, заняв третье место в стрельбе с 50 метров.

"Лицензию я получил на чемпионате Азии в Южной Корее. Я тщательно готовился к этому соревнованию. Когда накануне моя девушка Арина получила лицензию, я подумал про себя: "Я тоже смогу. Не должен отставать от нее", — сказал он в интервью программе "Путь к олимпу", подготовленной пресс-службой Дирекции развития спорта.

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