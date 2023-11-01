Казахстанские дзюдоисты лидируют на ЧМ-2023 среди ветеранов
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Нынешнее мировое первенство оказалось очень солидным по составу и прибывшим участникам, 64 страны отправили в ОАЭ более 1000 дзюдоистов-ветеранов. Казахстанцы сорвали аплодисменты многих болельщиков уже на старте, продемонстрировав свое мастерство и отличную подготовку.
В разных весовых и возрастных категориях чемпионами мира признаны наши мастера. Золотыми медалями турнира награждены Алмас Мусабеков, Казболат Курмашев, Малик Есенбаев, Марал Кошенов и Боранбай Тергеубеков.
Фото: IJF.org
На вторую ступень пьедестала почета поднялись наши ветераны в лице Ахмета Жумагула, Сейлхана Амренова и Самалбека Айнатаева.
Фото: IJF.org
Бронзовые медали ЧМ-2023 в Казахстан привезут Ерсайын Омаров, Марат Мурзалиев, Смагул Ахметжанов, Сейтакын Даутов и Кыдырбай Абишев.
Таким образом, казахстанская делегация ветеранов бесспорно лучшая по итогам первых дней мировых состязаний. С активом 5 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых наград Казахстан единолично лидируем в общекомандном зачете. Позади наших спортсменов французы и бразильцы, у которых по три медали высшей пробы.
ЧМ-2023 по дзюдо среди ветеранов завершится 3 ноября.