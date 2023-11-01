Казахстанские дзюдоисты лидируют на ЧМ-2023 среди ветеранов

В Абу-Даби (ОАЭ) проходит мировое первенство по дзюдо среди ветеранов. Первый день состязаний прошел при огромном преимуществе казахстанских ветеранов, которые завоевали 13 наград различного достоинства, сообщает Zakon.kz.

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Нынешнее мировое первенство оказалось очень солидным по составу и прибывшим участникам, 64 страны отправили в ОАЭ более 1000 дзюдоистов-ветеранов. Казахстанцы сорвали аплодисменты многих болельщиков уже на старте, продемонстрировав свое мастерство и отличную подготовку.

В разных весовых и возрастных категориях чемпионами мира признаны наши мастера. Золотыми медалями турнира награждены Алмас Мусабеков, Казболат Курмашев, Малик Есенбаев, Марал Кошенов и Боранбай Тергеубеков.

Фото: IJF.org

На вторую ступень пьедестала почета поднялись наши ветераны в лице Ахмета Жумагула, Сейлхана Амренова и Самалбека Айнатаева.

Фото: IJF.org

Бронзовые медали ЧМ-2023 в Казахстан привезут Ерсайын Омаров, Марат Мурзалиев, Смагул Ахметжанов, Сейтакын Даутов и Кыдырбай Абишев.

Таким образом, казахстанская делегация ветеранов бесспорно лучшая по итогам первых дней мировых состязаний. С активом 5 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых наград Казахстан единолично лидируем в общекомандном зачете. Позади наших спортсменов французы и бразильцы, у которых по три медали высшей пробы.

ЧМ-2023 по дзюдо среди ветеранов завершится 3 ноября.