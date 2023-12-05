Казахстанские пара дзюдоисты завоевали четыре медали на Гран-при-2023

В столице Японии Токио проходит мировое Гран-при по пара дзюдо, и к этому моменту казахстанцы завоевали на этих состязаниях четыре медали различного достоинства, сообщает Zakon.kz.

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В первый день соревнований казахстанские пара дзюдоисты завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали.







Фото: Instagram/committee_sport

Среди женщин в весовой категории до 48 кг Акмарал Науатбек (J2) завоевала золотую медаль, одержав чистую победу в финале над представительницей Азербайджана Шаханой Гаджиевой. Еще одна наша соотечественница Даяна Федосова (J2), которая боролась в весе до 57 кг, в решающем поединке проиграла спортсменке из Узбекистана Кумушхон Ходжиевой.





Фото: Instagram/committee_sport

Среди мужчин в весе до 73 кг Олжас Оразалыулы (J2) завоевал серебряную медаль, уступив японцу Сетто Юджиро.





Фото: Instagram/committee_sport

В той же весовой категории, но в классе J1 казахстанец Ерали Шамей стал бронзовым призером, одержав победу над земляком Асыланом Нурдаулетовым.



Гран-при Токио-2023 по пара дзюдо завершится 5 декабря. Это рейтинговые состязания к Паралимпиаде-2024. В турнире принимает участие 181 спортсмен из 46 стран мира. В составе сборной Казахстана выступают 18 пара дзюдоистов.

Все четыре названных спортсмена были чемпионами и призерами недавней Азиады в китайском Ханчжоу.