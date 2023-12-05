Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанские пара дзюдоисты завоевали четыре медали на Гран-при-2023

Команда Казахстана завоевала четыре медали на гран-при по пара дзюдо Фото: Instagram/committee_sport
В столице Японии Токио проходит мировое Гран-при по пара дзюдо, и к этому моменту казахстанцы завоевали на этих состязаниях четыре медали различного достоинства, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

В первый день соревнований казахстанские пара дзюдоисты завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали.

Пара Дзюдо Золото Гран-При

Фото: Instagram/committee_sport

Среди женщин в весовой категории до 48 кг Акмарал Науатбек (J2) завоевала золотую медаль, одержав чистую победу в финале над представительницей Азербайджана Шаханой Гаджиевой. Еще одна наша соотечественница Даяна Федосова (J2), которая боролась в весе до 57 кг, в решающем поединке проиграла спортсменке из Узбекистана Кумушхон Ходжиевой.

Пара Дзюдо Турнир Серебро

Фото: Instagram/committee_sport

Среди мужчин в весе до 73 кг Олжас Оразалыулы (J2) завоевал серебряную медаль, уступив японцу Сетто Юджиро.

Пара Дзюдо Турнир Серебро

Фото: Instagram/committee_sport

В той же весовой категории, но в классе J1 казахстанец Ерали Шамей стал бронзовым призером, одержав победу над земляком Асыланом Нурдаулетовым.

Гран-при Токио-2023 по пара дзюдо завершится 5 декабря. Это рейтинговые состязания к Паралимпиаде-2024. В турнире принимает участие 181 спортсмен из 46 стран мира. В составе сборной Казахстана выступают 18 пара дзюдоистов.

Все четыре названных спортсмена были чемпионами и призерами недавней Азиады в китайском Ханчжоу.

Читайте также

Футбол Новые правила
В российском футболе могут ввести временные удаления
Что посоветовал министр спорта специалистам велотрека и маунтинбайка
Что посоветовал министр спорта специалистам велотрека и маунтинбайка
Казахстанские юниоры завоевали две бронзы на Кубке мира по шорт-треку
Казахстанские юниоры выиграли две "бронзы" на Кубке мира по шорт-треку
Куандык Шынасилов
Казахстан Токио
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам обойти уловки интернет-мошенников
Аферисты выходят на новый уровень: как казахстанцам не попасться на их крючок
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 5-6 декабря
В Астане метель, в Алматы снег: какой будет погода в мегаполисах Казахстана 5-6 декабря
дерево, небо, облака
Гороскоп для всех знаков зодиака на 5 декабря
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: