Лондонское дерби и битва двух "Юнайтед" в Манчестере

Olimpbet предлагает аналитику к матчам 1/8 финала Кубка английской лиги.

"Вест Хэм Юнайтед" – "Арсенал". 2 ноября, 01:30 (время Астаны)





На правах клубов АПЛ "молотобойцы" с "канонирами" начали путешествие по Кубку английской лиги с третьего раунда, который благополучно преодолели в лице "Линкольн Сити" и "Брентфорда" соответственно.





А уже на следующей стадии турнира, в 1/8 финала, соседям по Лондону предстоит сразиться между собой. Пожалуй, на бумаге "Арсенал" можно считать фаворитом предстоящего противостояния с "Вест Хэмом". В пользу "канониров" говорит и текущее положение дел в Премьер-лиге, где "оружейники" опережают столичных земляков на семь позиций и десять очков, и просто чудовищная для "Юнайтед" статистика личных взаимоотношений: из тридцати последних очных встреч лишь одна осталась за "молотобойцами"!





Между тем, команду Дэвида Мойеса, как и самого тренера, смело можно назвать кубковыми бойцами. "Вест Хэм" под управлением шотландского специалиста в минувшем сезоне выиграл Лигу конференций, поэтому коллективу Микеля Артеты с ними легко точно не будет. Конечно же, не забываем и про неписанные законы дерби.





Кстати, Артета был одним из любимых футболистов Мойеса. Именно по его желанию в 2005-м году "Эвертон", которым тогда руководил Дэвид, взял в аренду Микеля, впоследствии ставшим одной из легенд "ирисок".





А теперь ученик пойдет против учителя, и это должна быть славная охота, в которой эксперты Olimpbet отдают предпочтение "Арсеналу", хотя нельзя сказать, что они совсем не верят в "Вест Хэм": П1 – 3.55, Х – 3.6, П2 – 2.08 . При этом самый щедрый букмекер Казахстана примерно в равной степени ожидает на "Олимпийском" стадионе как "низовой" матч, так и "верховой": Тот (2.5) М – 1.92, Б – 1.9.

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Фото: Olimpbet

"Манчестер Юнайтед" – "Ньюкасл Юнайтед". 2 ноября, 02:15

В апреле этого года "Ньюкасл" впервые за восемь матчей обыграл МЮ. А если взглянуть на таблицу Премьер-лиги уже этого сезона, то вообще сложно понять, кого можно причислить к фавориту предстоящего матча. "Сороки", имеющие в своем активе шестиматчевую беспроигрышную серию, летают выше "красных дьяволов", которые за эти же самые шесть туров потерпели три поражения.

Ко всему прочему, после того как на предыдущей стадии Кубка лиги "черно-белые" оставили за бортом турнира "Манчестер Сити", их уже вряд ли кому-то удастся напугать. Впрочем, и у МЮ в третьем раунде был соперник уровня АПЛ, пусть и не столь грозный, как "горожане" – "Кристал Пэлас".





Тем не менее аналитики Olimpbet считают шансы манкунианцев на выход в четвертьфинал турнира более предпочтительными. Видимо, прежде всего, из-за статуса хозяев: П1 – 2.15, Х – 3.55, П2 – 3.4 . Наиболее вероятный счет матча на "Олд Траффорд", по мнению самого надежного букмекера страны, ничья 1:1 с кэфом 6.





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