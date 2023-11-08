"Арсенал" рвется в плей-офф, а "Манчестер Юнайтед" цепляется за шанс

Olimpbet предлагает аналитику к матчам английских грандов в Лиге чемпионов.

Группа В. "Арсенал" (Лондон, Англия) – "Севилья" (Севилья, Испания). 9 ноября, 02:00 (время Астаны)

По итогам четвертого тура "канониры" могут досрочно обеспечить себе место в 1/8-й финала Лиги чемпионов. Произойдет это в том случае, если сам "Арсенал" одолеет на своем поле "Севилью", а в параллельном матче группы В французский "Ланс" на выезде возьмет три очка у ПСВ из Нидерландов.

На прошлой неделе лондонцы одержали в Испании победу со счетом 2:1, нокаутировав хозяев голами в компенсированное к первому тайму время и сразу после перерыва. Правда, затем они потерпели поражение в АПЛ от "Ньюкасла" (0:1). Но это, думается, лишь придаст дополнительной злости подшефным Микеля Артеты перед повторной встречей с "красными".

Что касается "Севильи", то ее безвыигрышная серия во внутреннем первенстве, начавшаяся еще при прежнем рулевом Хосе Луисе Мендилибаре, растянулась уже на пять матчей. Из-за чего коллектив, который с 10-го октября возглавляет Диего Алонсо, опустился на 15-е место в Примере.

"Арсенал" выглядит однозначным фаворитом в противостоянии с "Севильей", которая, судя по всему, снова будет весной покорять Лигу Европы. Претендовать на одно из двух первых мест в квартете по итогам группового турнира ЛЧ ей будет очень непросто, особенно если "нервионцы" проиграют в Лондоне.

Между тем, эксперты Olimpbet считают такой вариант развития событий более чем реалистичным, отдавая солидное предпочтение хозяевам: П1 – 1.31, Х – 5.72, П2 – 9.25. При этом самый надежный букмекер Казахстана почти не сомневается, что матч на арене "Эмирейтс" будет "верховым": Тотал (2.5) бол – 1.53.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны предлагает акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Фото: Olimpbet

Группа А. "Копенгаген" (Копенгаген, Дания) – "Манчестер Юнайтед" (Манчестер, Англия). 9 ноября, 02:00

"Красные дьяволы" серьезно буксуют как во внутреннем первенстве, так и на международной арене. В АПЛ манкунианцы идут лишь на восьмой позиции, в квартете Лиги чемпионов МЮ занимает третью строчку, набрав первые очки только в предыдущем туре, когда они в родных стенах принимали "Копенгаген".

Матч на "Олд Траффорд" завершился победой "Юнайтед" с минимальным перевесом – 1:0, хотя у датчан была идеальная возможность свести встречу к ничейному результату. Но на седьмой компенсированной минуте Андре Онана взял пенальти от Джордана Ларссона.

Через несколько дней МЮ в добавленное время вырвал победу "Фулхэма" в АПЛ, забив единственный мяч на 91-й минуте. Что это – несгибаемая воля или какой-то дикий фарт "красных дьяволов", который может покинуть их в любой момент?

Ответ на этот вопрос должен дать ответный матч с "Копенгагеном", который на этот раз состоится в столице Дании. А там, к слову, "Манчестер Юнайтед" однажды уже гостил и уехал несолоно хлебавши, уступив 0:1.

Правда, было это уже очень давно, в сезоне ЛЧ-2006/2007, но какие люди тогда играли за МЮ: Эдвин ван дер Сар, Уэйн Руни, Уле-Гуннар Сульшер, молодой Криштиану Роналду. А тренировал эту банду не кто иной, как Алекс Фергюсон.

Сейчас же состав у манкунианцев куда скромнее, да и возглавляет их далеко не сэр Алекс. Что, впрочем, не мешает аналитикам Olimpbet видеть команду Эрика тен Хага явным фаворитом сражения на стадионе "Паркен": П1 – 4.53, Х – 3.94, П2 – 1.75.

Серьезный перевес МЮ ожидается и по угловым: П1 – 2.8, Х – 9.5, П2 – 1.63. А вот что касается предупреждений, то в этом компоненте игры самый щедрый букмекер страны отдает предпочтение хозяевам: П1 – 2.03, Х – 3.9, П2 – 2.85.

Линии на все интересные спортивные события – в приложении Olimpbet. Установите его на смартфон и будьте еще ближе к своим фаворитам. Помните об ответственной игре.