Роналду приблизился еще к одному рекорду мирового футбола

Звездный форвард саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду вошел в список трех лучших футболистов планеты, сыгравших более 1000 матчей на высшем уровне в различных турнирах, сообщает Zakon.kz.

Смотрите только на Olimpbet.kz. Дагестан VS Осетия! Самый громкий борцовский турнир сезона – PWL 6. Пятница, 3 ноября, прямой эфир с 23:00.

По данным Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), португальский форвард провел уже 1192 игры на высшем уровне. В список матчей Роналду вошли поединки в национальных высших дивизионах, кубковые турниры, выступления за сборную Португалии и другие игры. Пока что знаменитого португальца опережают в этом рейтинге только двое футболистов: бразилец Рожерио Сени (1225) и англичанин Питер Шилтон (1217).





Фото: Instagram/alnassr_fc

Третье место в списке делит с Роналду еще один игрок, 43-летний вратарь бразильского "Флуминенсе" Фабио Лопес. У обоих по 1192 игры, и оба могут улучшить свои показатели, поскольку продолжают карьеру.



Всего в истории мирового футбола числится 21 игрок, принявший участие в 1000 и более матчей на высшем уровне. Из действующих игроков в этом списке фигурируют, помимо Роналду и Лопеса, Дани Алвес (девятое место, 1065 матчей), Лионель Месси (12-е место, 1045 игр), Ясухито Эндо (16-е место, 1028 игр) и Лука Модрич (21-е место, 1000 матчей на высшем уровне).

Ранее Криштиану Роналду оформил дубль за "Аль-Наср" и улучшил свой мировой рекорд.