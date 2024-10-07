Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Роналду отличился очередным рекордом мирового футбола

Футбол Рекорд Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 13:02 Фото: Instagram/alnassr
Лидер и капитан саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду стал первым футболистом в мире, кто забил в 600 матчах на высшем уровне, сообщает Zakon.kz.

Данный юбилей португальский форвард отметил в минувшие выходные в рамках игр Саудовской Суперлиги против "Аль-Орубы".

39-летний нападающий "Аль-Насра" забил гол, удачно реализовав пенальти на 17-й минуте встречи, а его коллектив выиграл домашний поединок – 3:0.

Как подсчитали эксперты Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), Роналду отметился взятием ворот в 600-м матче на топ-уровне. Он первым добрался до этого рубежа, позади него Лионель Месси (556 игр) и Ромарио (479).

Из всего списка 600 игр португальская звезда в 374-х матчах забил один гол, в 160 – дубль, в 55 – хет-трик, в девяти – покер, в двух – пять мячей.

Вдобавок к своему рекорду Криштиану в прошедший уикенд возглавил рейтинг топ-10 знаменитых футболистов мира, снова опередив Месси и Дэвида Бэкхема.

Читайте также

Футбол Травма Игроков
"Реал" потерял еще двух ведущих футболистов из-за травмы
"Вырвала победу кровью и потом": кадрами исторического боя поделилась Ангелина Лукас
"Вырвала победу кровью и потом": кадрами исторического боя поделилась Ангелина Лукас
Футбол Лучший Форвард
Левандовски возглавил рейтинг лучших снайперов среди топ-лиг Европы
Куандык Шынасилов
Бекхэм Дэвид Месси Лионель Роналду Криштиану 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Голосование на республиканском референдуме по АЭС началось в Токио
Казахстанский хирург из Японии высказался насчет строительства АЭС в стране
Шоу
Казахстанская воспитательница покорила Андрея Малахова и гостей его шоу
штормовое предупреждение
Снег, дождь и пыльная буря: в 15 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
Парк, осень, желтые листья, листопад, люди
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 7 по 9 октября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: