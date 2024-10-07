Роналду отличился очередным рекордом мирового футбола

Лидер и капитан саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду стал первым футболистом в мире, кто забил в 600 матчах на высшем уровне, сообщает Zakon.kz.

Данный юбилей португальский форвард отметил в минувшие выходные в рамках игр Саудовской Суперлиги против "Аль-Орубы".

39-летний нападающий "Аль-Насра" забил гол, удачно реализовав пенальти на 17-й минуте встречи, а его коллектив выиграл домашний поединок – 3:0.

Как подсчитали эксперты Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), Роналду отметился взятием ворот в 600-м матче на топ-уровне. Он первым добрался до этого рубежа, позади него Лионель Месси (556 игр) и Ромарио (479).

Из всего списка 600 игр португальская звезда в 374-х матчах забил один гол, в 160 – дубль, в 55 – хет-трик, в девяти – покер, в двух – пять мячей.

Вдобавок к своему рекорду Криштиану в прошедший уикенд возглавил рейтинг топ-10 знаменитых футболистов мира, снова опередив Месси и Дэвида Бэкхема.