Еще один казахстанский чемпион мира в единоборствах дисквалифицирован за допинг

Казахстанский файтер ММА Расул Хатаев отстранен от соревнований за нарушение антидопинговых правил. Официальное решение приняла Международная федерация смешанных боевых искусств, сообщает Zakon.kz.

Как информирует ITA, в крови спортсмена обнаружены следы дростанолона и кломифена. Дата нарушения – 17 февраля 2023 года.

Три недели назад Расул выступил на турнире Alash Pride FC 102, где за 23 секунды нокаутировал представителя Узбекистана Феруза Юсуфжанова.

Хатаев был дисквалифицирован на три года, решение вступило в действие 17 октября. Он может возобновить профессиональную карьеру в 2027 году.

Расул Хатаев является чемпионом мира и Азии по линии Международной федерации боевых искусств.

Это не первый случай, когда в допинговой истории замешан казахстанский файтер. В начале декабря Международное агентство по тестированию (ITA) сделало заявление о Самате Айтпанбете. Двукратного чемпиона мира по грэпплингу временно отстранили от соревнований.