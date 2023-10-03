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Казахстанская федерация бокса обратилась в МОК после скандального боя на Азиаде

Казахстанская федерация бокса обратилась в МОК после скандального боя на Азиаде Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Казахстанская федерация бокса (КФБ) сделала заявление после скандального боя между Асланбеком Шымбергеновым и Севонретцем Окадзавой в полуфинале Азиатских игр в Ханчжоу. КФБ не согласна с решением судей, в связи с чем обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК), сообщает Zakon.kz.

Обращение президента КФБ Кенеса Ракишева 3 октября 2023 года разместили в Instagram-странице федерации:

"Самое несправедливое решение судей в истории Азиатских игр! Уважаемые болельщики, как вы сами все видели, в полуфинальном поединке нашего чемпиона мира, капитана национальной сборной Казахстана Асланбека Шымбергенова произошел вопиющий случай крайне несправедливого решения судей".

Глава Казахстанской федерации бокса подчеркнул, что "Шымбергенов на протяжении всего боя доминировал над Севонретцем Окадзавой из Японии, шел в острые атаки, быстрее бил и чаще попадал, но руку подняли сопернику Шымбергенова".

"Международный олимпийский комитет не раз высказывал претензии по поводу судейства в IBA, но то, что произошло здесь, в полуфинале Азиатских игр в Ханчжоу, переходит все границы. В связи с этим Казахстанская федерация бокса официально высказывает свои претензии судейству МОК на АИ. При этом вопросы к судьям были с самого начала, начиная с жеребьевки спортсменов, когда в одну сетку с нашими мастерами попадали самые сильные боксеры турнира. А местным боксерам была уготована "красная дорожка".Кенес Ракишев

Президент КФБ отметил, что "на турнирах под эгидой МОК нельзя подавать протесты и жалобы против отдельных случаев произвола судейского корпуса".

"Казахстан, как боксерская держава, лидеры в боксе, не может смириться с подобными фактами дискриминации в ринге. Со своей стороны я выражаю личную поддержку Асланбеку Шымбергенову! Я верю, что подобные факты не сломают нашего капитана, и он продолжит высоко нести флаг Казахстана на самых значимых международных турнирах по боксу!" – заключил Кенес Ракишев.

Ранее сообщалось, что казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов потерпел поражение в полуфинале Азиатских игр в Ханчжоу (Китай) и не сможет побороться за медаль высшей пробы.

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За выход в финал в весовой категории до 71 кг уроженец Жамбылской области встречался с японцем Севонретцем Окадзавой. Поединок получился близким и конкурентным, в ходе которого итоговую победу раздельным решением судей со счетом 3:2 одержал Окадзава. Тем самым Шымбергенов завершил нынешнюю Азиаду с бронзовой медалью.

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