Казахстанские юниоры завоевали 9 золотых медалей на ЧА-2023 по боксу

Молодежная сборная Казахстана по боксу завоевала 9 золотых медалей на чемпионате Азии, который прошел на столичном ринге, сообщает Zakon.kz.

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Чемпионат Азии проходил в Астане с 23 октября по 3 ноября. Медали разыгрывались в 25 весовых категориях среди молодежи (13 мальчиков и 12 девочек).



В лучшую тройку по общему зачету вошли:

Казахстан - 9 золота, 3 серебра, 8 бронз;

Узбекистан - 8 золота, 8 серебра, 4 бронз;

Индия - 6 золота, 8 серебра, 6 бронз.

Победители соревнований были награждены денежным вознаграждением Международной федерации бокса (1 место-1000$, 2 место — 500$, 3 место-250$).

По окончании соревнований лучшим боксерам турнира были присуждены специальные номинации:

Лучшая боксер-подросток – Аяжан Сыдык (Казахстан);

Лучший боксер-подросток – Фудзуки Юга (Япония);

Лучшая молодая боксерша – Олтиной Сотимбоева (Узбекистан);

Лучший молодой боксер — Торехан Сабырхан (Казахстан);

Лучшие судьи – Мариф Урдешев (Узбекистан), Мария Каваклиева (Болгария).

Больше всех на турнире отличились Казахстанские боксерши, которые одержали пять побед в пяти финалах.