Казахстанские юниоры завоевали 9 золотых медалей на ЧА-2023 по боксу
Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Молодежная сборная Казахстана по боксу завоевала 9 золотых медалей на чемпионате Азии, который прошел на столичном ринге, сообщает Zakon.kz.
Смотрите только на Olimpbet.kz. Дагестан VS Осетия! Самый громкий борцовский турнир сезона – PWL 6. Пятница, 3 ноября, прямой эфир с 23:00.
Чемпионат Азии проходил в Астане с 23 октября по 3 ноября. Медали разыгрывались в 25 весовых категориях среди молодежи (13 мальчиков и 12 девочек).
В лучшую тройку по общему зачету вошли:
- Казахстан - 9 золота, 3 серебра, 8 бронз;
- Узбекистан - 8 золота, 8 серебра, 4 бронз;
- Индия - 6 золота, 8 серебра, 6 бронз.
Победители соревнований были награждены денежным вознаграждением Международной федерации бокса (1 место-1000$, 2 место — 500$, 3 место-250$).
По окончании соревнований лучшим боксерам турнира были присуждены специальные номинации:
- Лучшая боксер-подросток – Аяжан Сыдык (Казахстан);
- Лучший боксер-подросток – Фудзуки Юга (Япония);
- Лучшая молодая боксерша – Олтиной Сотимбоева (Узбекистан);
- Лучший молодой боксер — Торехан Сабырхан (Казахстан);
- Лучшие судьи – Мариф Урдешев (Узбекистан), Мария Каваклиева (Болгария).
Больше всех на турнире отличились Казахстанские боксерши, которые одержали пять побед в пяти финалах.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript