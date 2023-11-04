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Казахстанские юниоры завоевали 9 золотых медалей на ЧА-2023 по боксу

бокс Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Молодежная сборная Казахстана по боксу завоевала 9 золотых медалей на чемпионате Азии, который прошел на столичном ринге, сообщает Zakon.kz.

Смотрите только на Olimpbet.kz. Дагестан VS Осетия! Самый громкий борцовский турнир сезона – PWL 6. Пятница, 3 ноября, прямой эфир с 23:00.

Чемпионат Азии проходил в Астане с 23 октября по 3 ноября. Медали разыгрывались в 25 весовых категориях среди молодежи (13 мальчиков и 12 девочек).

В лучшую тройку по общему зачету вошли:

  • Казахстан - 9 золота, 3 серебра, 8 бронз;
  • Узбекистан - 8 золота, 8 серебра, 4 бронз;
  • Индия - 6 золота, 8 серебра, 6 бронз.

Победители соревнований были награждены денежным вознаграждением Международной федерации бокса (1 место-1000$, 2 место — 500$, 3 место-250$).

По окончании соревнований лучшим боксерам турнира были присуждены специальные номинации:

  • Лучшая боксер-подросток – Аяжан Сыдык (Казахстан);
  • Лучший боксер-подросток – Фудзуки Юга (Япония);
  • Лучшая молодая боксерша – Олтиной Сотимбоева (Узбекистан);
  • Лучший молодой боксер — Торехан Сабырхан (Казахстан);
  • Лучшие судьи – Мариф Урдешев (Узбекистан), Мария Каваклиева (Болгария).

Больше всех на турнире отличились Казахстанские боксерши, которые одержали пять побед в пяти финалах.

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