Не зли "Фиорентину", попивая сок у себя в Турине

Похоже, "Ювентусу" предстоит тяжелый матч во Флоренции. Расклады Olimpbet на главный воскресный матч в Серии А.

Италия. Серия А. 11 тур. "Фиорентина" – "Ювентус". 6 ноября (по времени Астаны)



Перед "Фиорентиной" серьезнейший вызов. Команде нужно закрыть "гештальт" двух проигрышей в предыдущих турах, и сделать это предстоит в очной дуэли с "Юве" – издавна принципиальным оппонентом.

Причем оба поражения стали для "Фиорентины" настоящими ментальными нокдаунами. Для начала проигрыш дома аутсайдеру "Эмполи", затем поражение в гостях от "Лацио" – прямого конкурента за зону еврокубков. Подобное сильно бьет по самолюбию игроков. Вот и увидим в игре с туринцами, располагающимися на втором месте в таблице, насколько "фиалки" крепки психологически.

Несмотря на неудачи хозяев в последних турах, они не являются откровенными андердогами поединка. В линии топ-букмекера Казахстана Olimpbet коэффициенты на исходы дуэли следующие: П1 – 2.89, Х – 3.29, П2 – 2.5.

Любопытно, что современные лидеры атаки "Ювентуса" – Федерико Кьеза и Душан Влахович – перешли в Турин именно из Флоренции. Причем тиффози хозяев до сих пор напоминают о своем отношении к тем сделкам презрительными баннерами на трибунах. Так что гостей ждет "теплый" прием и мощный психологический прессинг на протяжении всего матча.

На самом деле крайне сложно предсказать, как могут развиваться события в данной игре. Контратаки "Юве" всегда опасны – Массимилиано Аллегри, кажется, разучился ставить футбол первым номером. В то же время домашняя "Фиорентина" всегда заточена на атаку. Главная беда хозяев – нестабильность. Как блеснуть, так и провалиться "фиалки" способны в любой игре.

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