"Уимблдон-2023": кто продолжит борьбу на британском "Шлеме"

Матчи за выход в четвертьфинал Уимблдона в раскладах от Olimpbet .

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Елена Рыбакина и сильнейшие теннисисты мира начинают разборки на второй неделе Открытого чемпионата Великобритании.

Фото: Olimpbet

Беатрис Аддад-Майя (Бразилия) – Елена Рыбакина (Казахстан). 18:30 (время Астаны)



Бразильянка Беатрис Аддад-Майя, занимающая 13 место в рейтинге WTA, впервые в карьере играет на второй неделе Уимблдона и изрядно вымотана. Мало того, что такое количество матчей ей непривычно, так к одиночному разряду добавился еще и парный, и их приходилось играть в один день. Казахстанским болельщикам Аддад-Майя запомнилась тем, что в первом круге в Лондоне в упорной борьбе обыграла Юлию Путинцеву (3:6, 6:0, 6:4). По ходу турнира бразильянке приходилось проявлять характер, но соперниц уровня Рыбакиной у нее на Уимблдоне еще не было.

Восстановившись после вируса, который испортил ей несколько турниров, Елена, наконец, разыгралась на траве и уверенно идет к защите чемпионского титула. В последнем матче она разгромила британку Кэти Бултер (6:1, 6:1), за которую в Лондоне болели трибуны, и, очевидно, так же легко пройдет и представительницу Бразилии.

По мнению Olimpbet, Рыбакина продолжит успешную защиту титула – П1 – 3.53, П2 – 1.31. И сделает это, как и в предыдущем круге, без особого труда – Тот(21.5) М – 2.04.

Даниил Медведев (Россия) – Иржи Лехечка (Чехия). 18:00

Третья ракетка мира среди мужчин Даниил Зверев уже повторил свое лучшее достижение на Уимблдоне – дошел до четвертого круга. В 1/16-й он не без труда обыграл венгра Мартона Фучовича (4-6, 6-3, 6-4, 6-4), не входящего даже в топ-50. Но его оппонент Лечечка, занимающий 37 место в мировом рейтинге, затратил еще больше усилий, чтобы сломить американца Томми Пола из топ-15 (6:2, 7:6, 6:7, 6:7, 6:2).

Лехечка является атакующим игроком, но он совершает на траве слишком много невынужденных ошибок. К тому же, 21-летнему чеху пока не хватает опыта на турнирах "Большого шлема". Весь его натиск может разбиться об оборону такого первоклассного игрока, как Медведев.

Эксперты Olimpbet в этом матче отдают однозначное предпочтение россиянину – П1 – 1.26, П2 – 3.99. Вероятнее всего, Медведев не отдаст соперницу ни одного сета – 3:0 – 2.16.

Екатерина Александрова (Россия) – Арина Соболенко (Беларусь). 20:00

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А Арине Соболенко с сеткой явно не повезло. В сопернице второй ракетке мира из Беларуси досталась соперница, которая если и не выбьет ее из борьбы, то однозначно доставит немало проблем. Александрова занимает 22 место в мировом рейтинге, но быстро прогрессирует. Она уже завоевала на траве титул в этом сезоне, в отличие от той же Соболенко, у которой нет ни одного такого трофея, и играет в Лондоне на своем профильном покрытии. К тому же россиянка уже обыгрывала Соболенко на траве и знает, как против нее хорошо использовать свой агрессивный стиль.

Самый популярный букмекер Казахстана считает, этот матч 1/8-й будет затяжным. Коэффициент на то, что теннисистки проведут на корте больше 21,5 гейма – 1.81.

Онс Жабер (Тунис) – Петра Квитова (Чехия). 20:25

Матч шестой и девятой ракеток мира будет очень увлекательным, потому что соперницы примерно одного уровня и мало чем уступают друг другу. Жабер в прошлом году дошла до финала, где проиграла Рыбакиной, но в нынешнем сезоне такую же прекрасную игру на газоне не показывает. В третьем круге у нее возникли проблемы с канадкой из топ-50 Бьянкой Андрееску (3:6, 6:3, 6:4).

Квитова же перед Уимблдоном выиграла травяной турнир в Берлине и на кортах Лондона выглядит весьма уверенно, обыграв в последнем матче сербку Наталию Стеванович в двух сетах (6:3, 7:5). Да, оппозиция чешки на Уимблдоне до этого матча не выглядела убедительной. Но она однозначно находится в хорошей форме и идет на серии из восьми побед.

Квитова хоть пока и ниже в рейтинге, но неоднократно побеждала Жабер и на траве имеет более успешный опыт. Поэтому в Olimpbet отдают ей предпочтение в этой встрече – П1 – 2.16, П2 – 1.72.

Карлос Алькарас (Испания) – Маттео Берреттини (Италия). 21:40

Первая ракетка мира в мужском одиночном разряде может уехать из Лондона без трофея, хоть и считается главным фаворитом. Пройдя три круга, он пока не показал тот мощный теннис, который сметает его соперников на харде и грунте. Кто бы мог подумать, но, чтобы выйти в 1/8-ю, испанец затратил целых четыре сета для победы над чилийцем Николасом Харри (6:3, 6:7, 6:3, 7:5).

Трава – самое неудобное покрытие для Алькараса. А вот для Берреттини – наоборот. 38 ракетка мира раздает такие подачи, с которыми испанцу будет сложно справиться на быстром покрытии.

Аналитики Olimpbet отдают предпочтение Алькарасу за счет его класса и мастерства – П1 – 1.42, П2 – 2.94. Но на то, что испанец потерпит поражение в пятисетовом матче, предлагается очень хороший коэффициент – 2:3 – 8.5.

Ранее первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина пробилась во второй круг Уимблдона в смешанном разряде.