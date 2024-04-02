Битва за финал: анализ возможностей "Локомотива" и "Трактора"

"Локомотив" (Ярославль) – "Трактор" (Челябинск). 2 апреля, 21:30 (время Астаны)





"Железнодорожники" остались последними представителями Западной конференции в розыгрыше Кубка Гагарина – 2024. Стоило Континентальной хоккейной лиге ввести перекрестный плей-офф, так по итогам первой же его стадии клубы Востока получили серьезный численный перевес.





И это притом, что на трофей уже не претендуют ни "Ак Барс", ни "Салават Юлаев". Да и сам "Локомотив" едва не остался за бортом турнира. В противостоянии с "Авангардом" он склонил чашу весов на свою сторону лишь в решающем, седьмом матче серии.









Ну и не стоит, конечно, забывать о том, что "Локо" сложил полномочия теперь уже бывшего чемпиона КХЛ. В 1/8 финала он выиграл противостояние с ЦСКА со счетом 4:1. Впрочем, и уральцы уже успели "снять скальпы" с таких грозных противников, как "Салават Юлаев" и "Динамо" из Москвы. Последние, если кто забыл, – победители регулярного первенства.





Несмотря на то, что "железнодорожники" имеют статус явных фаворитов в этой паре, в сражении с "белыми медведями" им вряд ли будет легко. Серия начнется двумя матчами в Ярославле, однако в последнее время именно на своем льду "Локомотив" действует против "Трактора" неубедительно. Из трех предыдущих домашних встреч за волжанами осталась всего одна, да и ту они выиграли лишь в овертайме.









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