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Гарри Кейн побил 60-летний рекорд Бундеслиги

Гарри Кейн побил 60-летний рекорд Бундеслиги Фото: Instagram/bundesliga
Форвард мюнхенской "Баварии" и футбольной сборной Англии Гарри Кейн побил рекорд немецкого высшего дивизиона. Он забил 15 голов в десяти турах Бундеслиги, сообщает Zakon.kz.

Английский футболист забил 15 мячей на старте нынешнего сезона чемпионата Германии. Это новый рекорд. Нападающий "Баварии" улучшил показатель, установленный 60 лет назад игроком "Шальке" Клаусом Матищаком. Тогда форвард клуба из Гельзенкирхена забил 13 голов в десяти матчах.

Этого успеха Кейн добился после хет-трика в поединке 10-го тура Бундеслиги против дортмундской "Боруссии". Сам матч завершился крупной победой мюнхенского коллектива – 4:0, а англичанин вышел на первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата с 15 голами. 


"Мюнхенцы" после восьми побед и двух игр вничью накопили 26 очков и располагаются на второй строчке турнирной таблицы Бундеслиги. "Боруссия" (21) занимает четвертую позицию. Лидер немецкого первенства – "Байер" из Леверкузена (28).

В 11-м туре "Бавария" у себя дома примет "Хайденхайм".

Ранее футболисты сборной Англии, за которую играет Кейн, отметились рекордом в 600 побед.

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