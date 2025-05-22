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Спорт

Гарри Кейн объявлен лучшим футболистом Бундеслиги-2025

Футбол Лучший игрок Бундеслиги, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 13:56 Фото: Instagram/fcbayern
Англичанин Гарри Кейн назван лучшим футболистом нынешнего сезона в немецком чемпионате. Нападающий мюнхенской "Баварии" в этом году выиграл первый свой титул в карьере, а также стал лучшим бомбардиром Бундеслиги, сообщает Zakon.kz.

31-летний форвард сборной Англии завоевал золотые медали в составе "Баварии", что считается первой высшей наградой за его 14-летнюю профессиональную карьеру.

Помимо этого, британский футболист стал лучшим бомбардиром Бундеслиги второй год подряд, забив 26 голов и отдав восемь передач в 31 матче. 

С Кейном мюнхенский коллектив победил в 22 матчах, шесть раз сыграл вничью и при этом ни разу не проиграл.

В среднем Гарри поражал ворота соперников каждые 92 минуты, находясь на футбольном поле.

Его трансферная стоимость сейчас на рынке составляет 90 млн евро. 

4 мая Гарри Кейн помог "Баварии" в 34-й раз в истории завоевать "золото" Бундеслиги.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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