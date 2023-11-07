В Казахстане обновили список приоритетных видов спорта
Фото: akorda.kz
Министр туризма и спорта приказом от 1 ноября 2023 года внес изменения в республиканский перечень приоритетных видов спорта, сообщает Zakon.kz.
Перечень изложен в новой редакции. В него входят следующие виды спорта:
Неолимпийские виды спорта
- Танцы на колясках (непаралимпийский)
- Ашихара-каратэ
- Гиревой спорт
- Грэпплинг
- Джиу-джитсу
- Шашки, шахматы
- Пляжный волейбол
- Альпинизм
- Кикбоксинг и др.
Всего 84 вида спорта в трех группах.
Летние олимпийские виды спорта
- Тяжелая атлетика
- Бокс
- Женская борьба
- Гребля на байдарках
- Велосипедный спорт
- Греко-римская борьба
- Дзюдо
- Легкая атлетика
- Плавание
- Художественная гимнастика
- Теннис
- Пулевая стрельба и др.
Всего 44 вида спорта в трех группах.
Зимние олимпийские виды спорта
- Биатлон
- Конькобежный спорт
- Лыжные гонки
- Шорт-трек
- Фигурное катание на коньках
- Горнолыжный спорт
- Фристайл акробатика и могул
- Хоккей с шайбой
- Сноуборд
- Прыжки на лыжах с трамплина и др.
Всего 13 видов спорта.
Паралимпийские виды спорта
- Керлинг на колясках
- Теннис на колясках
- Волейбол сидя
- Голбол
- Пара конный спорт
- Пара биатлон
- Пара велоспорт
- Пара дзюдо
- Пара легкая атлетика
- Пара плавание и др.
Всего 20 видов спорта.
Национальные виды спорта
- Единоборство
- Казакша курес
- Тогызкумалак
- Асық ату
- Аударыспак
- Кокпар
- Охота с ловчими птицами
- Байге
- Традиционная стрельба из лука
- Жамбы ату
- Тенге илу.
Приказ вводится в действие с 6 ноября 2023 года.
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