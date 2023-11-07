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В Казахстане обновили список приоритетных видов спорта

В Казахстане обновили список приоритетных видов спорта Фото: akorda.kz
Министр туризма и спорта приказом от 1 ноября 2023 года внес изменения в республиканский перечень приоритетных видов спорта, сообщает Zakon.kz.

Перечень изложен в новой редакции. В него входят следующие виды спорта:

Неолимпийские виды спорта

  • Танцы на колясках (непаралимпийский)
  • Ашихара-каратэ
  • Гиревой спорт
  • Грэпплинг
  • Джиу-джитсу
  • Шашки, шахматы
  • Пляжный волейбол
  • Альпинизм
  • Кикбоксинг и др.

Всего 84 вида спорта в трех группах.

Летние олимпийские виды спорта

  • Тяжелая атлетика
  • Бокс
  • Женская борьба
  • Гребля на байдарках
  • Велосипедный спорт
  • Греко-римская борьба
  • Дзюдо
  • Легкая атлетика
  • Плавание
  • Художественная гимнастика
  • Теннис
  • Пулевая стрельба и др. 

Всего 44 вида спорта в трех группах.

Зимние олимпийские виды спорта

  • Биатлон
  • Конькобежный спорт
  • Лыжные гонки
  • Шорт-трек
  • Фигурное катание на коньках
  • Горнолыжный спорт
  • Фристайл акробатика и могул
  • Хоккей с шайбой
  • Сноуборд
  • Прыжки на лыжах с трамплина и др.

Всего 13 видов спорта.

Паралимпийские виды спорта

  • Керлинг на колясках
  • Теннис на колясках
  • Волейбол сидя
  • Голбол
  • Пара конный спорт
  • Пара биатлон
  • Пара велоспорт
  • Пара дзюдо
  • Пара легкая атлетика
  • Пара плавание и др.

Всего 20 видов спорта.

Национальные виды спорта

  • Единоборство
  • Казакша курес
  • Тогызкумалак
  • Асық ату
  • Аударыспак
  • Кокпар
  • Охота с ловчими птицами
  • Байге
  • Традиционная стрельба из лука
  • Жамбы ату
  • Тенге илу.

Приказ вводится в действие с 6 ноября 2023 года.

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Министерство туризма и спорта РК Казахстан
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