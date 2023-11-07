В Казахстане обновили список приоритетных видов спорта

Фото: akorda.kz

Министр туризма и спорта приказом от 1 ноября 2023 года внес изменения в республиканский перечень приоритетных видов спорта, сообщает Zakon.kz.

Перечень изложен в новой редакции. В него входят следующие виды спорта: Неолимпийские виды спорта Танцы на колясках (непаралимпийский)

Ашихара-каратэ

Гиревой спорт

Грэпплинг

Джиу-джитсу

Шашки, шахматы

Пляжный волейбол

Альпинизм

Кикбоксинг и др. Всего 84 вида спорта в трех группах. Летние олимпийские виды спорта Тяжелая атлетика

Бокс

Женская борьба

Гребля на байдарках

Велосипедный спорт

Греко-римская борьба

Дзюдо

Легкая атлетика

Плавание

Художественная гимнастика

Теннис

Пулевая стрельба и др. Всего 44 вида спорта в трех группах. Зимние олимпийские виды спорта Биатлон

Конькобежный спорт

Лыжные гонки

Шорт-трек

Фигурное катание на коньках

Горнолыжный спорт

Фристайл акробатика и могул

Хоккей с шайбой

Сноуборд

Прыжки на лыжах с трамплина и др. Всего 13 видов спорта. Паралимпийские виды спорта Керлинг на колясках

Теннис на колясках

Волейбол сидя

Голбол

Пара конный спорт

Пара биатлон

Пара велоспорт

Пара дзюдо

Пара легкая атлетика

Пара плавание и др. Всего 20 видов спорта. Национальные виды спорта Единоборство

Казакша курес

Тогызкумалак

Асық ату

Аударыспак

Кокпар

Охота с ловчими птицами

Байге

Традиционная стрельба из лука

Жамбы ату

Тенге илу. Приказ вводится в действие с 6 ноября 2023 года. Читайте также Роналду не поможет "Аль-Насру" в ближайшем матче Olimpbet проводит розыгрыш масштабной акции "Гонка за мечтой" Ислам Махачев стал лучшим бойцом UFC вне весовых категорий

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