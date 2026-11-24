Министр туризма и спорта приказом от 18 ноября 2026 года внес изменения в перечень приоритетных видов спорта и региональный перечень приоритетных видов спорта в разрезе регионов, а также порядка их финансирования за счет бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что перечень приоритетных видов спорта пересматривается по итогам летних и зимних Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, Азиатских (летних и зимних Азиатских игр, Азиатских игр в закрытых помещениях по боевым искусствам, Пляжных Азиатских игр), Параазиатских игр (летних, зимних), но не более 2 раз в год.

Региональный перечень приоритетных видов спорта в разрезе регионов разрабатывается и утверждается уполномоченным органом в области физической культуры и спорта из числа видов спорта, включенных в республиканский перечень приоритетных видов спорта, по представлению местных исполнительных органов столицы, областей, городов республиканского значения.

Финансирование из средств местного бюджета предусматривается на:

осуществление учебно-тренировочного процесса по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса;

подготовку команд столицы, областей, городов республиканского значения и их участие в республиканских и международных спортивных соревнованиях по приоритетным видам спорта;

подготовку районных, городов областного значения сборных команд по видам спорта и их выступления на областных спортивных соревнованиях;

проведение столичных, областных, городов республиканского значения спортивных соревнований совместно с национальными или местными аккредитованными спортивными федерациями;

проведение районных, городов областного значения спортивных соревнований по видам спорта совместно с местными аккредитованными спортивными федерациями;

участие в проведении республиканских и международных спортивных соревнований, проводимых уполномоченным органом в области физической культуры и спорта совместно с национальными аккредитованными спортивными федерациями;

функционирование государственных физкультурно-спортивных организаций находящихся в собственности местных исполнительных органов;

строительство и реконструкцию объектов спорта;

выплату ежемесячного денежного содержания спортсменам, входящим в состав национальных команд РК по видам спорта, их тренерам.

Финансирование направляется по статьям расходов, предусмотренным пунктом 16 Правил, а также для выплат ежемесячного денежного содержания спортсменам, входящим в состав национальных команд РК по видам спорта, их тренерам.

Приказ вводится в действие с 4 декабря 2026 года.