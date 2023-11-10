Лига Европы: итоги 4-го тура группового этапа

В ночь на 10 ноября завершились матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2023-2024. Подробности прошедших матчей расскажет Zakon.kz.

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В группе Н прошли матчи "Карабах" – "Байер" и "Хеккен" – "Мольде".

Единственный гол в мачте между "Карабахом" и "Байером" забил на 94-й минуте Виктор Бонифасе. Итог игры – 0:1 в пользу немецких футболистов.

Матч "Хеккен" – "Мольде" завершился со счетом 1:3 победой норвежцев. Двумя голами в ходе встречи отличился Кристиан Эриксен.

В группе G "Рома" проиграл пражской "Славие" всухую. Чехи забили два гола в ворота противников. Итог игры составил 2:0.

Со счетом 2:1 закончилась встреча "Серветт" из Швейцарии и молдавского "Шерифа". Два гола швейцарцы забили на последних минутах матча, чем принесли себе победу.

В группе F "Ренн" обыграл греческий "Панатинаикос" с разгромным счетом 3:1. Не смотря на то, что французский игрок Жанюэль Беносян получил в ходе встречи красную карточку, команда одержала победу.

В группе Е встретились ЛАСК и "Юнион". Австрийская команда нанесла три сокрушительных атаки на ворота соперников, которые закончились голами. При этом, бельгийцы из "Юнион Сент-Жиллуаз" не смогли забить ни одного ответного гола.

В группе D "Атланта" одержала безоговорочную победу над "Штурмом", забив всего один мяч в ворота соперников. Счет игры – 1:0.

Победой "Спортинга" закончилась встреча с "Ракувом". Португальцы отправили два гола в ворота польской команды, на что получил один ответный мяч. Итог игры составил 2:1.

В группе С четыре гола в ворота противников забили игроки "Бетиса" в ходе встречи с кипрским "Арисом". Ответить испанцам соперники смогли лишь одним голом. Итогом стал счет 4:1.

Пражская "Спарта" проиграла "Рейнджерсам" со счетом 2:1.

В группе В Всухую обыграл "Брайтон энд Хоув Альбион" противников из "Аякса". Игра закончилась со счетом 2:0.

С таким же счетом закончилась встреча АЕК Афины – "Марсель". Победу одержала команда из Афин.

В группе А сыграли ТСЦ Бачка-Топола с "Фрайнбургом" и потерпели сокрушительное поражение. Немецкие футболисты забили пять мячей в ворота соперников. Игра закончилась со счетом 5:0.

Единственный гол в матче "Вест Хэм" – "Олимпиакос" забили футболисты из Англии. Итог игры составил 1:0.