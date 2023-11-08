Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Два топ-клуба Турции отказываются играть финал Суперкубка за пределами страны

Футбол Финал Суперкубка Фото: Instagram/GALATASARAY
Чемпион Турции "Галатасарай" и обладатель Кубка "Фенербахче" не желают играть Суперкубок страны по футболу в Саудовской Аравии. Два ведущих коллектива считают, что финальный поединок должен пройти на Родине, в честь 100-летия республики, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

По информации ESPN, финалисты Суперкубка Турции настаивают, чтобы данное противостояние прошло на родной земле, так как ранее было объявлено, этот матч состоится 29 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

"Клуб хочет, чтобы фанаты смогли насладиться финалом на Родине. На той земле, которая им принадлежит, независимо от того, за какую команду они болеют. Наши предки завоевали эту землю и защитили ее своей кровью, жизнями, идеями и мудростью".Заявление ФК Галатасарай

Представители "Фенербахче" предложили сыграть эту игру на "Арене Ататюрка" в Стамбуле, где проходил последний финал Лиги чемпионов УЕФА. Еще одним вариантом стал домашний стадион ФК "Самсунспора".

"Фенербахче" и "Галатасарай" хотят сыграть матч за Суперкубок на своей земле, в честь 100-летия со дня образования Турецкой Республики.

К слову сказать, это не первый проект европейского футбола. Клубы Испании и Италии в последние годы проводят свои Суперкубки в Саудовской Аравии, которая сейчас является местом привлечения крупных спортивных событий. 

Читайте также

спорт
"Арсенал" рвется в плей-офф, а "Манчестер Юнайтед" цепляется за шанс
Футбол Рекорд Клуба
Лучший футбольный клуб Европы добился еще одного уникального достижения
Футбол Попытка похищения
Девушку Неймара и его дочь пытались похитить
Куандык Шынасилов
Лига Чемпионов УЕФА Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему по всему Казахстану отключили телевидение и радио
Почему по всему Казахстану отключили телевидение и радио
В Казахстане ужесточили требования к переводам по картам
В Казахстане ужесточили правила перевода денег по платежным картам
Мороз до -10 градусов, снег, дождь: прогноз погоды в Казахстане на 9-11 ноября
Мороз до -10 градусов, снег, дождь: прогноз погоды в Казахстане на 9-11 ноября
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2023 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2023 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления