Два топ-клуба Турции отказываются играть финал Суперкубка за пределами страны

Чемпион Турции "Галатасарай" и обладатель Кубка "Фенербахче" не желают играть Суперкубок страны по футболу в Саудовской Аравии. Два ведущих коллектива считают, что финальный поединок должен пройти на Родине, в честь 100-летия республики, сообщает Zakon.kz.

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По информации ESPN, финалисты Суперкубка Турции настаивают, чтобы данное противостояние прошло на родной земле, так как ранее было объявлено, этот матч состоится 29 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

"Клуб хочет, чтобы фанаты смогли насладиться финалом на Родине. На той земле, которая им принадлежит, независимо от того, за какую команду они болеют. Наши предки завоевали эту землю и защитили ее своей кровью, жизнями, идеями и мудростью". Заявление ФК Галатасарай

Представители "Фенербахче" предложили сыграть эту игру на "Арене Ататюрка" в Стамбуле, где проходил последний финал Лиги чемпионов УЕФА. Еще одним вариантом стал домашний стадион ФК "Самсунспора".

"Фенербахче" и "Галатасарай" хотят сыграть матч за Суперкубок на своей земле, в честь 100-летия со дня образования Турецкой Республики.

К слову сказать, это не первый проект европейского футбола. Клубы Испании и Италии в последние годы проводят свои Суперкубки в Саудовской Аравии, которая сейчас является местом привлечения крупных спортивных событий.