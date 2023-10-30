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Казахстанские каратисты отметились историческим достижением на ЧМ-2023

Каратэ ЧМ-2023 Достижение Фото: Instagram/drs_kz
Завершившийся чемпионат мира по карате WKF в столице Венгрии Будапеште запомнился Казахстану историческим результатом. В активе наших каратистов 3 медали различного достоинства, сообщает Zakon.kz.

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Впервые в истории мирового карате медаль высшей пробы для нашей страны завоевала Молдыр Жанбыр, которая не имела себе равных в весовой категории до 50 кг.

Каратэ ЧМ Золото

Фото: Instagram/drs_kz

Казахстанец Кайсар Алпысбай (60 кг) в финальной схватке за золотую медаль уступил греку Христосу-Стефаносу Ксеносу. 

Каратэ ЧМ Серебро

Фото: Instagram/drs_kz

Еще один наш соотечественник Дидар Амирали (67 кг) привезет домой награду бронзового качества. 

Каратэ ЧМ Бронза

Фото: Instagram/drs_kz

Благодаря данным трем медалям казахстанская делегация заняла 5 место в общем командном зачете, что является историческим достижением. Ранее наши каратисты никогда не брали "золото" на мировых первенствах среди взрослых.

Стоит отметить, что вышеназванные спортсмены хорошо проявили себе на недавних Азиатских играх в китайском Ханчжоу. Алпысбай стал победителем Азиады, у Жанбырбай "серебро", а Амирали довольствовался бронзовой медалью. 

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