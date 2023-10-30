Казахстанские каратисты отметились историческим достижением на ЧМ-2023
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Впервые в истории мирового карате медаль высшей пробы для нашей страны завоевала Молдыр Жанбыр, которая не имела себе равных в весовой категории до 50 кг.
Фото: Instagram/drs_kz
Казахстанец Кайсар Алпысбай (60 кг) в финальной схватке за золотую медаль уступил греку Христосу-Стефаносу Ксеносу.
Фото: Instagram/drs_kz
Еще один наш соотечественник Дидар Амирали (67 кг) привезет домой награду бронзового качества.
Фото: Instagram/drs_kz
Благодаря данным трем медалям казахстанская делегация заняла 5 место в общем командном зачете, что является историческим достижением. Ранее наши каратисты никогда не брали "золото" на мировых первенствах среди взрослых.
Стоит отметить, что вышеназванные спортсмены хорошо проявили себе на недавних Азиатских играх в китайском Ханчжоу. Алпысбай стал победителем Азиады, у Жанбырбай "серебро", а Амирали довольствовался бронзовой медалью.