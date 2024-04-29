Казахстанская молодежь завоевала восемь медалей на ЧА-2024 по легкой атлетике

В Дубае (ОАЭ) завершился юниорский чемпионат Азии (U-20) по легкой атлетике, где представители казахстанской сборной заработали восемь медалей различного качества, одна из которых золотая, сообщает Zakon.kz.

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Команда Казахстана была представлена на азиатском первенстве в количестве 42 спортсменов, передает пресс-служба отечественной федерации легкой атлетики. Программа соревнований включала в себя все дисциплины легкой атлетики: метания, спортивную ходьбу, прыжки, спринт, бег с барьерами и препятствиями, бег на длинные дистанции и эстафета.

В заключительный день чемпионата Азии – 2024 единственную золотую медаль в нашу копилку положила Алина Чистякова, которая была лучшей в семиборье с результатом в 5481 очко.

"Наша команда завершила выступление с итоговым седьмым местом. У нас одно "золото", четыре "серебра" и три "бронзы". В прошлом году Алина Чистякова вошла в состав национальной сборной и уже успела завоевать бронзовую награду в пятиборье на взрослом чемпионате Азии в Тегеране. Отмечу, что основная команда будет укрепляться новыми спортсменами. Подрастающее поколение показывает хорошие результаты и уже может навязать борьбу более старшим спортсменам. В Азии сейчас очень высокий уровень легкой атлетики, молодежь показывает результаты, порой превышающие нормативы на многие международные соревнования”. Главный тренер сборной РК Дмитрий Карпов

За Алиной Чистяковой на второй строчке расположилась другая наша соотечественница Ирина Конищева (5438 очков).

Тем временем за прошедшие выходные казахстанская олимпийская сборная пополнилась еще двумя лицензиями на поездку в Париж.

Сначала фехтовальщица Айгерим Сарыбай выиграла квалификацию на ОИ-2024. Затем представитель команды Казахстана по стендовой стрельбе Эдуард Ещенко завоевал квоту на участие в Олимпийских играх в Париже.