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Молодые казахстанцы заработали три награды на теннисном турнире в Словакии

Настольный теннис МТ Бронза Фото: Талап Койбагаров
В словацком городе Сенец завершился международный турнир по настольному теннису WTT Youth Contender Senec-2023. Представители молодежной сборной Казахстана отличились в трех категориях, сообщает Zakon.kz.

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И во всех этих трех категориях наши мастера малой ракетки были награждены бронзовыми медалями. Сначала третье место данных соревнований занял лидер сборной – карагандинец Алан Курмангалиев, который стал призером в возрастной группе до 17 лет. Затем на пьедестал почета поднялся еще один представитель города горняков – 9-летний Олег Яковлев, который уверенно провел поединки с 11-летними соперниками и занял призовое третье место.

Настольный теннис МТ Бронза

Фото: Талап Койбагаров

Вскоре призовым "бронзовым дублем" словацких состязаний отметился 16-летний Алан Курмангалиев. Ученик Эльмиры Алиевой хорошо показал себя среди 19-летних теннисистов, заработав вторую "бронзу" этих соревнований.

Алан на своем пути победил Франческа Каррера (Испания), Матиаса Колечара (Чехия), Луиса Маркано (Чили), Ксавье Уоттса (Бельгия) и Чжэнлуна Лю (Австрия). 

А уже в полуфинале немного не хватило, и он в упорной борьбе уступил Ван Гуань-чэну (Тайбэй) – 2:3.  

Куандык Шынасилов
Словакия
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