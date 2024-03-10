Юные теннисисты из Шымкента покорили турнир в Болгарии

В болгарском городе Панагюриште завершился международный турнир по настольному теннису WTT Youth Contender, сообщает Zakon.kz.

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По информации Федерации настольного тенниса Казахстана, в турнире приняли участие спортсмены из Казахстана, Англии, Австрии, Болгарии, Кореи, Индии, Ирландии, Тайбэя, Турции, Мальты, ОАЭ, Словакии, Румынии, Польши, Португалии, Украины, Франции.

"В возрастной категории до 11 лет золотую и серебряную медали завоевали Абай Жумагул (Шымкент) и Шодиена Камилжанова (Шымкент) соответственно", – говорится в сообщении.

10 марта стало известно, что три казахстанских боксера вышли в 1/4 финала лицензионного турнира в Бусто-Арсцио (Италия).