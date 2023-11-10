БК "Астана" одержал победу после трех поражений подряд в Единой Лиге

Казахстанский баскетбольный клуб "Астана" после трех неудач кряду наконец-то сумел порадовать своих болельщиков в чемпионате Единой Лиги ВТБ, обыграв на родном паркете "Локомотив-Кубань", сообщает Zakon.kz.

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"Астанчане" одержали волевую победу, отыграв по ходу поединка с "Локо" 15 очков отставания. Финальный свисток арбитра зафиксировал итоговый счет – 78:68 (20:24, 15:23, 26:4, 17:17). Гости вырвались вперед усилиями своего лидера ДеВона Акун-Перселла, и первая половина матча осталась за ними.

Однако в третьей 10-минутке "столичные" полностью повернули ход встречи, выиграв ее со счетом 26:4. А в заключительной части игры просто удержали победный счет.





Таким образом, подопечные Олега Киселева сумели прервать серию из трех поражений, одержав третью победу в сезоне, и приблизились к зоне плей-офф. От 9-го места казахстанский коллектив отделяет всего три очка.



"Всем было тяжело, потому что плохо сыграли в последних трех играх, у нас был тройной выезд. Можно говорить о том, что у нас было много игр за неделю, шесть перелетов, но для нас это не оправдание. Была команда и есть результат, особенно во второй половине встречи, где мы сделали коррективы, которые помогли нам довести игру до победы. Очень хорошо сегодня сыграла скамейка. Хотел бы видеть такой же результат и в дальнейшем от всех. У нас жесткий график, далее играем с "Уралмашем". Нужно восстановить силы. Думаю, эта победа придаст нам энергии и особенно уверенности для дальнейших игр". Олег Киселев, главный тренер БК Астана

В поединке с "Локомотивом" лучшим результатом отметился Маркелл Джонсон (15 + 6 передач). После этой победы "Астана" располагается на 9-й строчке турнирной таблицы Единой Лиги ВТБ, имея в своем активе 10 очков после 7 игр.

Следующий матч "столичные" сыграют 12 ноября дома против "Уралмаша" .