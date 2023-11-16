БК "Астана" одержал третью победу в Единой Лиге ВТБ

Столичный баскетбольный клуб "Астана" продолжает радовать казахстанских болельщиков своими последними результатами в Единой Лиге, одержав к этому часу три победы кряду, сообщает Zakon.kz.

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Накануне "астанчане" заработали свои очередные победные очки после домашней встречи с белорусским коллективом "Минск" – 78:74 (15:18, 15:20, 21:15, 27:21). Хозяева паркета, проиграв первые три периода, в заключительной части игры сумели восстановить равновесие и вырвать победу.







Самым результативным игроком всего матча стал американский атакующий защитник "Астаны" Карвел Андерсон, в активе которого 17 очков.

"Хорошая игра для болельщиков – "валидольная". Все ожидали большой разницы, потому что "Минск" занимает последнее место в таблице. Однако мы настраивались на то, что это будет тяжелая игра. "Минчане" в каждом матче играют на победу, но где-то им чего-то не хватает. Первую половину мы провели невнятно. Затем сыграли то, что нужно, и добились положительного результата, взяли дома три игры подряд. Сейчас нас ждет двойной выезд, и все мысли уже об этом". Олег Киселев, главный тренер Астаны

После успеха над "Минском" столичная дружина продлила победную серию до трех матчей и поднялась на 6-е место в турнирной таблице Единой Лиги. На счету казахстанской команды 14 очков после 9-ти встреч (5 побед и 4 поражения).

Следующий матч подопечные Олега Киселева проведут на выезде, 19 ноября в гостях сыграют против "ПАРМЫ" из Пермской области.