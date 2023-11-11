Павлович против Аспиналла: битва монстров тяжелого веса за временный пояс

Травма Джона Джонса спутала все карты и дала возможность вплотную подобраться к титулу амбасадору Olimpbet Сергею Павловичу и его противнику Тому Аспиналлу. Самый популярный казахстанский букмекер дает расклады на их бой – одно из ключевых событий турнира UFC 295.

В октагоне сойдутся два молодых бойца, которых уже можно назвать главными звездами промоушена. Павлович – обладатель самого мощного удара в дивизионе. Аспиналл – самый техничный представитель весовой с безграничным арсеналом приемов.



Всего за полтора года Сергей превратился из бойца, мало кому известного за океаном, в любимчика фанатов. Не зря его окрестили "Зверем с Востока" – все свои последние шесть побед Павлович добыл в первом раунде, а четыре из них были удостоены награды "Выступление вечера".

Серии Сергея практически невозможно сдержать. Россиянин отлично выжидает момент, наносит оглушительный удар, а потом не позволяет выбраться из-под града атак. Напор и хорошая оборона – залог успеха Павловича. Он не позволяет соперникам навязать размен и ловко защищается.

Еще никому не удалось проверить борьбу и выносливость Сергея. Вряд ли Аспиналл захочет сделать это в воскресенье. Британец тоже является мастером по ранним остановкам.

Том – феномен для тяжелого веса. Отличный футворк, молниеносные удары по всем этажам и невероятные борцовские навыки. Стремительный взлет Аспиналла был прерван из-за травмы колена, которую он получил в бою против Кертиса Блейдса. Британец выбыл на год, но недавно вернулся, разгромив Марчина Тыбуру в первом раунде. В этой весовой крайне редко встретишь бойца, который опасен и в стойке, и на канвасе.

Аналитики крупнейшего букмекера Казахстана Olimpbet считают россиянина фаворитом встречи: коэффициент на победу Павловича – 1.75; на победу Аспиналла – 2.13.

И кстати: для этого боя Olimpbet подготовил акцию "Ставка без поражений" : если ставка на победу Павловича от 2 000 тенге не сыграет, то на счет пользователя вернется 15% суммы.

Эксперты склоняются к тому, что поединок не продлится дольше одного раунда. Особенно сложно предсказать результат, учитывая, что бойцы выходят на коротком уведомлении. Они покажут весь свой арсенал в первые минуты, а проиграет тот, кто получит первое потрясение. Второго шанса ни Сергей, ни Том не дают.

И еще. UFC 295 обещает быть зрелищным турниром. Не стоит упускать из виду и главное событие: бой за титул в полутяжелом весе между Иржи Прохазкой и Алексом Перейрой, где явного фаворита не наблюдается: П1 – 2.04, П2 – 1.78.

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