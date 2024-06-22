Битва русских гигантов и кешбэк, если прогноз на Павловича не сыграет

Турнир UFC в Саудовской Аравии пройдет в ночь с субботы на воскресенье. В соглавном событии встретятся Сергей Павлович (18-2) и Александр Волков (37-10). Что нужно знать об этом поединке.

Оба россиянина входят в первую пятерку рейтинга тяжелого веса. Победитель этой схватки, вероятно, станет следующим претендентом на пояс. Однако титульного шанса они добьются не раньше следующего года, и то если их не остановит Том Аспиналл. Напомним, последний бой Павловича был как раз против британца и закончился неприятным поражением от него в начале боя.



До этого Сергей считался неуязвимым и получил прозвище "новый Фрэнсис Нганну" за мощные удары. Он делал ставку на взрывное начало и выиграл все бои в UFC в первом раунде. Неясно, сменит ли Павлович тактику после нокаута.

Если бой затянется, это будет на руку Волкову. Александр уже 8 лет в промоушене и показал себя как ударник и борец. Он не самый быстрый и не самый сильный, но умело использует большой размах рук и высокий рост, держит соперника на дистанции и методично его перестреливает.

Однако его слабость – потеря концентрации, что уже проверено Дереком Льюисом. Сейчас он идет на серии из трех побед, но вряд ли это придаст ему уверенности, чтобы идти в размен с Павловичем.

Техника – важнейший элемент MMA, но в тяжелом весе решает сила удара. Аналитики крупнейшего букмекера Казахстана Olimpbet согласны с этим: коэффициент на победу Павловича – 1.47, на победу Волкова – 2.8.

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Саудовский турнир не является номерным, но его кард состоит из крепких пар. Обратите внимание на главное событие. Роберт Уиттакер должен был сразиться с Хамзатом Чимаевым, но "Борза" заменит не менее мастеровитый Икрам Алискеров: П1 – 1.79, П2 – 2.04.

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