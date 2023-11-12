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Криштиану Роналду поздравил младшую дочь с шестилетием

футболист Фото: Instagram/cristiano
Португальский бомбардир Криштиану Роналду через социальные сети поздравил дочь Алану Мартину с шестилетием, сообщает Zakon.kz.

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Фотографии с дочерью футболист опубликовал в Instagram.

"Прими поздравления от своего любящего отца. 6 лет. Пусть Бог хранит тебя всегда", – подписал Роналду фотографии.

У Роналду четверо детей. Старший сын Криштиану-младший родился в 2010 году от неизвестной матери. Отец тогда заявлял, что он – единственный попечитель ребенка и не имеет права разглашать имя матери по соглашению с ней. В 2017 году у Криштиану появились близнецы Ева и Матео Роналду – от суррогатной матери. Младшая дочь Роналду Алана Мартина родилась в 2017 году, когда Криштиану уже был в отношениях с Джорджиной Родригес. Всех четырех детей Роналду воспитывает вместе с Джорджиной. Криштиану называет своих сыновей и дочерей "величайшей любовью".

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