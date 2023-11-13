Казахстан завоевал историческое "золото" на ЧМ по самбо

В Армении завершился 48-й чемпионат мира по самбо, где в заключительный день соревнований копилка казахстанской сборной пополнилась историческим "золотом" в супертяжелой весовой категории, которую добыла Арайлым Абенова, сообщает Zakon.kz.

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В решающий день мирового первенства по самбо на ковре Еревана казахстанская самбистка Арайлым Абенова в супертяжелом весе уверенно одолела спортсменку из России Жанар Кусанову со счетом 6:0.

Тем самым Абенова впервые поднялась на самую высокую ступень пьедестала почета среди казахстанских девушек в супертяжелом весе.

На пути к историческому "золоту" ЧМ-2023 Арайлым одолела филлипинку Сидней Си (1/4 финала) и румынку Бланки Продан (полуфинал).

Фото: Instagram/drs_kz

Для казахстанской сборной медаль Абеновой стало 27-ой золотой за всю историю участия наших самбистов на мировых чемпионатах, начиная с 1992 года.

Фото: Instagram/drs_kz

По итогам ЧМ-2023 по самбо с участием спортсменов из 65 стран сборная Казахстана заняла третье место в общем зачете. У нас "золото", два "серебра" и пять "бронз". Впереди нас Россия и Узбекистан.

Помимо Арайлым Абеновой, медали на Родину привезут следующие казахстанские самбисты:

"Серебро": Еламан Койшыбаев (80 кг) и Маргарита Бажаева (50 кг).

"Бронза": Арнур Куатай (71 кг), Алибек Зекенов (98 кг), Гульдана Альмуханбетова (54 кг), Шынар Абатова (72 кг) и Талгат Жиентаев (+98 кг, боевое самбо).

Следующий мировое первенство по самбо пройдет в ноябре 2024 года в Астане.