Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстан завоевал историческое "золото" на ЧМ по самбо

Самбо Золото ЧМ-2023 Фото: Instagram/drs_kz
В Армении завершился 48-й чемпионат мира по самбо, где в заключительный день соревнований копилка казахстанской сборной пополнилась историческим "золотом" в супертяжелой весовой категории, которую добыла Арайлым Абенова, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

В решающий день мирового первенства по самбо на ковре Еревана казахстанская самбистка Арайлым Абенова в супертяжелом весе уверенно одолела спортсменку из России Жанар Кусанову со счетом 6:0.

Тем самым Абенова впервые поднялась на самую высокую ступень пьедестала почета среди казахстанских девушек в супертяжелом весе.

На пути к историческому "золоту" ЧМ-2023 Арайлым одолела филлипинку Сидней Си (1/4 финала) и румынку Бланки Продан (полуфинал).

Самбо Золото ЧМ-2023

Фото: Instagram/drs_kz

Для казахстанской сборной медаль Абеновой стало 27-ой золотой за всю историю участия наших самбистов на мировых чемпионатах, начиная с 1992 года.

Самбо Золото ЧМ-2023

Фото: Instagram/drs_kz

По итогам ЧМ-2023 по самбо с участием спортсменов из 65 стран сборная Казахстана заняла третье место в общем зачете. У нас "золото", два "серебра" и пять "бронз". Впереди нас Россия и Узбекистан.

Помимо Арайлым Абеновой, медали на Родину привезут следующие казахстанские самбисты:

"Серебро": Еламан Койшыбаев (80 кг) и Маргарита Бажаева (50 кг).

"Бронза": Арнур Куатай (71 кг), Алибек Зекенов (98 кг), Гульдана Альмуханбетова (54 кг), Шынар Абатова (72 кг) и Талгат Жиентаев (+98 кг, боевое самбо).

Следующий мировое первенство по самбо пройдет в ноябре 2024 года в Астане.

Читайте также

Футбол Травма Игрока
Сборная Казахстана сделала заявление по ситуации с Зайнутдиновым
Бахтиер Зайнутдинов перенес операцию после полученной на матче в составе "Бешикташа" травмы
Бахтиер Зайнутдинов перенес операцию после полученной на матче в составе "Бешикташа" травмы
модель умерла во время липосакции колена
Близкая подруга Неймара умерла во время липосакции колена в Бразилии
Куандык Шынасилов
Армения Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
певица
Алла Пугачева обратилась к "кучке оголтелых недоличностей", "рабам" и "холопам"
Казахстанцев по-новому обманывают в WhatsApp
Казахстанцев по-новому обманывают в WhatsApp
певец
Али Окапов опубликовал семейные фотографии с Розой Рымбаевой в Таиланде
расследование
Дело об убийстве жены Бишимбаева прокомментировали в полиции
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления