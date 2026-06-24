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Спорт

Историческое "золото" завоевали казахстанские спортсменки на юниорском ЧМ по стендовой стрельбе

спортсменки, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 16:02 Фото: Telegram/sport_comiteti
Сборная Казахстана по стендовой стрельбе добилась исторического успеха на юниорском чемпионате мира ISSF, впервые завоевав золотую медаль мирового первенства в командных соревнованиях, сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 июня 2026 года заявили в Комитете по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта (МТС) РК:

"На чемпионате мира среди юниоров, который проходит с 16 по 26 июня в немецком городе Зуль, казахстанские спортсменки стали лучшими в упражнении "Трап" среди девушек. В командном зачете они показали результат 337 точных попаданий и поднялись на высшую ступень пьедестала".

В состав чемпионской команды вошли:

  • Элеонора Ибрагимова;
  • Мария Горун;
  • Милана Папчихина.
спортсменки, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 16:02

Фото: Telegram/sport_comiteti

"Завоеванное "золото" стало первым в истории отечественной стендовой стрельбы на юниорском чемпионате мира и подтвердило высокий уровень подготовки казахстанских спортсменов, успешно представляющих страну на международной спортивной арене", – подчеркнули в комитете.

Как сообщается, в мировом первенстве принимают участие 778 спортсменов из 63 стран.

"Казахстан на турнире представляет команда из 13 стрелков, которые выступают в личных и командных дисциплинах", – заключили в комитете.

Ранее сообщалось, что казахстанские таеквондисты выиграли 18 медалей в первый день международного турнира.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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