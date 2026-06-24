Историческое "золото" завоевали казахстанские спортсменки на юниорском ЧМ по стендовой стрельбе

Сборная Казахстана по стендовой стрельбе добилась исторического успеха на юниорском чемпионате мира ISSF, впервые завоевав золотую медаль мирового первенства в командных соревнованиях, сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 июня 2026 года заявили в Комитете по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта (МТС) РК:

"На чемпионате мира среди юниоров, который проходит с 16 по 26 июня в немецком городе Зуль, казахстанские спортсменки стали лучшими в упражнении "Трап" среди девушек. В командном зачете они показали результат 337 точных попаданий и поднялись на высшую ступень пьедестала".

В состав чемпионской команды вошли:

Элеонора Ибрагимова;

Мария Горун;

Милана Папчихина.

"Завоеванное "золото" стало первым в истории отечественной стендовой стрельбы на юниорском чемпионате мира и подтвердило высокий уровень подготовки казахстанских спортсменов, успешно представляющих страну на международной спортивной арене", – подчеркнули в комитете.

Как сообщается, в мировом первенстве принимают участие 778 спортсменов из 63 стран.

"Казахстан на турнире представляет команда из 13 стрелков, которые выступают в личных и командных дисциплинах", – заключили в комитете.

Ранее сообщалось, что казахстанские таеквондисты выиграли 18 медалей в первый день международного турнира.