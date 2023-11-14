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Футбольная классика "Бразилия – Аргентина" пройдет без двух звезд

Футбол Пропуск Игр Фото: Instagram/ederson93
22 ноября состоится противостояние двух легендарных футбольных держав мира, Бразилии и Аргентины. К великому сожалению, "пентакампионы" не смогут рассчитывать в этой игре на своего лидера Неймара и основного вратаря Эдерсона, сообщает Zakon.kz.

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Если отсутствие Неймара в будущей встрече уже было понятно еще ранее, то о травме одного из лучших вратарей планеты стало известно только накануне. Как передает Manchester Evening News, голкипер английского "Манчестер Сити" получил повреждение левой ноги во время матча с "Челси" в рамках игр АПЛ.

Пока нет никаких подробностей о степени тяжести и датах возвращения Эдерсон на поле. Таким образом, бразильская сборная не сможет рассчитывать на услуги своего основного вратаря в принципиальном поединке с Аргентиной.  

Матч 6-го тура квалификационного раунда ЧМ-2026 между Бразилией и Аргентиной пройдет 22 ноября, а за 4 дня до этого пятикратные чемпионы мира встретятся с Колумбией.

История футбольного противостояния Бразилии и Аргентины уже насчитывает не одно поколение, команды встречались между собой 110 раз. В данном соотношении 43 раза побеждали бразильцы, 41 раз праздновали аргентинцы. а остальные игры закончились боевой ничьей. 

К будущему матчу команда Аргентины во главе своим лидером Лионелем Месси приедет в ранге действующих чемпионов мира, и плюс они сейчас лидируют в турнирной таблице отборочного этапа к ЧМ-2026. Что же покажут хозяева поля в отсутствие Неймара и Эдерсона, узнаем утром 22 ноября, когда пройдет данный поединок.    

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