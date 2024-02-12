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Бразильцы проиграли Аргентине и не попали на Олимпиаду-2024 в Париже

Бразилия проиграла Аргентине и не попала на Олимпиаду Фото: Instagram/afaseleccion
Южноамериканское дерби двух футбольных держав, Бразилии и Аргентины, в очередной раз закончилось победой земляков Лионеля Месси. Футболисты Аргентины (U-23) обыграли бразильских сверстников и оставили их без поездки на нынешние Олимпийские игры, сообщает Zakon.kz.

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Это большой удар по "Селесао", которая выиграла два последних олимпийских турнира по футболу. Сборная Бразилии (U-23) – действующий победитель Летних Игр в Токио-2021 и предыдущей Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года.

Поехать на парижские состязания бразильцам помешали представители Аргентины, которые обыграли их с минимальным счетом 1:0 и заняли второе место в южноамериканской отборочной группе. Столь необходимую победу своей команде принес Лусиано Гонду.


Таким образом, бразильская сборная довольствовалась лишь третьим местом в отборочном цикле и не поедет в Париж. Честь Южной Америки на Олимпиаде во Франции будут представлять победитель квалификационной группы, Парагвай, и Аргентина.

Летняя Олимпиада-2024 в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

Ранее стало известно, какими будут уникальные медали на Олимпийских играх-2024 в Париже.

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