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Хоккеиста арестовали по подозрению в смертельном ранении коллеги в Британии

спорт Фото: pixabay
В городе Шеффилде в Великобритании арестован хоккеист, который порезал Адама Джонсона во время матча, после чего тот умер, сообщает Zakon.kz.

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"Вскрытие подтвердило, что звезда, родившаяся в Миннесоте, умерла в результате смертельной травмы шеи", – сообщает Sky News.

Как уточняется, арестованного спортсмена подозревают в непредумышленном убийстве. Как сообщает издание Human Events, речь идет о Мэтте Петгрейве. Журналисты утверждают, что именно лезвие конька Петгрейва во время матча перерезало Джонсону шею.

Хоккейный клуб "Ноттингем Пантерс" 29 октября сообщил о смерти своего нападающего Адама Джонсона во время матча высшей хоккейной лиги Великобритании. Во время игры один из хоккеистов "Ноттингем Пантерс" столкнулся с другим из "Шеффилд Стилерс". В итоге соперник отлетел прямо на Джонсона и лезвием конька задел его шею. В результате несчастного случая тот скончался.

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