Хоккеиста арестовали по подозрению в смертельном ранении коллеги в Британии

В городе Шеффилде в Великобритании арестован хоккеист, который порезал Адама Джонсона во время матча, после чего тот умер, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.



"Вскрытие подтвердило, что звезда, родившаяся в Миннесоте, умерла в результате смертельной травмы шеи", – сообщает Sky News.

Как уточняется, арестованного спортсмена подозревают в непредумышленном убийстве. Как сообщает издание Human Events, речь идет о Мэтте Петгрейве. Журналисты утверждают, что именно лезвие конька Петгрейва во время матча перерезало Джонсону шею.

Хоккейный клуб "Ноттингем Пантерс" 29 октября сообщил о смерти своего нападающего Адама Джонсона во время матча высшей хоккейной лиги Великобритании. Во время игры один из хоккеистов "Ноттингем Пантерс" столкнулся с другим из "Шеффилд Стилерс". В итоге соперник отлетел прямо на Джонсона и лезвием конька задел его шею. В результате несчастного случая тот скончался.