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Спорт

Канадского хоккеиста оправдали за гибель соперника во время матча

Хоккеист, лед, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 02:40 Фото: vk/nhlrepublic
Игрок клуба "Ноттингем Пантерз" Адам Джонсон скончался в октябре 2023 года после того, как коньком соперника он порезал себе шею во время матча на стадионе "Утилита Арена" в Шеффилде (Англия) , сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, 8 тыс. зрителей с ужасом наблюдали за отчаянными попытками спасти его жизнь, пока он лежал на льду, прикрытый защитой других игроков. Игра была остановлена, а зрителей попросили покинуть стадион.

Тогда хоккеист Мэтью Петгрейв был арестован по подозрению в непредумышленном убийстве и позднее отпущен под залог. Спустя время Королевская прокурорская служба заявила, что не будет выдвигать уголовных обвинений против канадца.

Майкл Куинн, заместитель главного прокурора, сказал:

"Королевская прокурорская служба и полиция Южного Йоркшира тесно сотрудничали, чтобы определить, следует ли предъявлять уголовные обвинения другому замешанному хоккеисту. После тщательного расследования и всестороннего изучения доказательств мы пришли к выводу, что судебного преследования не будет".

До прихода в "Ноттингем Пантерз" уроженец Миннесоты Джонсон играл в Пенсильвании за "Питтсбург Пингвинз" и в Швеции за "Мальмё Редхокс". Он также играл в Калифорнии за "Онтарио Рейн" и в Германии за "Аугсбургер Пантер".

Ранее вратарь "Монреаля" попросил дисквалифицировать Овечкина за грубость.

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Аксинья Титова
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