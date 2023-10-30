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Экс-игрок НХЛ Адам Джонсон умер после трагического инцидента на льду

Экс-игрок НХЛ Адам Джонсон стал жертвой несчастного случая Фото: telegram/PanthersIHC
Хоккеист английского клуба "Ноттингем Пантерс" Адам Джонсон скончался в результате несчастного случая, который произошел 28 октября. Игроку случайно нанесли удар в горло лезвием конька в матче британского Кубка вызова против "Шеффилд Стилерс", сообщает Zakon.kz.

В один из моментов матча хоккеист "Шеффилда" настолько высоко поднял ноги, что коньком задел горло Адама Джонсона. У пострадавшего моментально пошла кровь, на помощь к нему бросились другие игроки и медики. Джонсона срочно доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти. 29-летний хоккеист скончался от потери крови. После этой трагедии все матчи британской лиги перенесли.

"С большим горем сообщаем, что форвард "Ноттингем Пантерс" Адам Джонсон скончался после ужасного несчастного случая в поединке между "Шеффилдом" и "Ноттингемом". Все, кто связан с нашей лигой, думают о семье, друзьях и товарищах Адама в это невероятно печальное и трудное время. Просим всех уважать частную жизнь семьи Джонсонов".Заявление британской лиги хоккея

29-летний нападающий Адам Джонсон приехал играть за британский коллектив из-за океана в этом году. За семь поединков в новой команде он набрал 7 (4+3) очков. 

В Англию он прибыл из НХЛ, где хоккеист провел несколько сезонов, в основном выступая за "Питтсбург Пингвинз". Большую часть карьеры Адам Джонсон играл в АХЛ, где он провел 257 игр и набрал 137 (50+87) очков.

Подобные травмы, хотя и не смертельные, хоккеисты получают нередко. Например, защитник столичного "Барыса" Кирилл Полохов перед матчем с "Торпедо НН" также получил травму от удара коньком. По словам тренера казахстанской команды Галыма Мамбеталиева, игроку на раскатке лезвием конька разрезало ногу. Спортсмену наложили четыре шва. Выйти на лед он в итоге не смог.

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