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Чемпионат Азии по триатлону: казахстанцы выиграли две золотых медали

Чемпионат Азии по триатлону: казахстанцы выиграли две золотых медали Фото: olympic.kz
На чемпионате Азии по триатлону (спринт) в Эль-Хубаре в Саудовской Аравии казахстанские спортсмены смогли дважды завоевать высшую награду: в женских соревнованиях и в мужских, сообщает Zakon.kz

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По информации НОК в женских соревнованиях Екатерина Шабалина завоевала золотую медаль. Второй стала китаянка Ксиню Линь (Китай). Третьей на финише была Бэйли Браун (Гонконг).

У мужчин не было равных Аяну Бейсенбаеву. С "серебром" завершил ЧА Джейсон Тай Лонг (Гонконг). Японец Гента Учида показал третий результат.

Остальные казахстанцы показали следующие результаты: Дарын Конысбаев 7, Мейрлан Искаков 11, Темирлан Темиров 15 место.

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Елена Вебер
Казахстан Саудовская Аравия
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