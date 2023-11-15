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На ЧМ-2023 по футболу среди юношей установлен мировой рекорд

Футбол Рекорд мира Фото: Instagram/cbf_futebol
На футбольных полях Индонезии в эти дни проходит Чемпионат мира по футболу среди юношей до 17 лет. И во втором туре данных соревнований представители Бразилии отметились рекордом мирового значения: южноамериканцы нанесли 81 удар в створ ворот команды Новой Каледонии, сообщает Zakon.kz.

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Преимущество молодых футболистов сборной Бразилии в этой игре было настолько подавляющим, что они нанесли 81 удар за матч. Можно сказать, что в среднем один удар по воротам за одну минуту данного поединка.

А сам итоговый результат встречи вовсе разгромный – 9:0 в пользу 4-кратных чемпионов мира и действующих победителей юношеского мундиаля 2019 года. 


Тем самым сборная Бразилии установила рекорд по ударам за один матч на чемпионатах мира для игроков до 17 лет. Прежние рекордные цифры принадлежали молодым футболистам Камеруна, в активе которых был зафиксирован 41 удар. Они показали этот результат во встрече с Новой Зеландией на ЧМ-2013.

Юношеский мундиаль 2023 года в Индонезии завершится 2 декабря. 

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